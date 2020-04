André Hazes over de liefde: “Ik ben een krak in het maken van verkeerde keuzes” BDB

14 april 2020

22u40

Bron: VIER 0

“Ik ben ontzettend dankbaar voor de tijd die ik nu mag doorbrengen met m’n gezin.” Dat vertelde André Hazes dinsdagavond in de VIER-talkshow ‘Gert Late Night’. De zanger is sinds kort opnieuw samen met Monique, nadat hij een korte romance had met de Nederlandse presentatrice Bridget Maasland. “De voorbije maanden waren echt heel heftig. Ik weet niet goed wat er allemaal gebeurd is. Ik ben nu eenmaal een krak in het maken van de verkeerde keuzes. Maar met Monique heb ik nu de allerbeste keuze gemaakt. Of ik al geconfronteerd ben met het coronavirus? Enkele vrienden van me zijn besmet geraakt. En misschien hebben Monique en ik de ziekte ook wel gehad. We hadden de symptomen in elk geval. Maar het kan ook de griep geweest zijn.”