Anderhalf jaar kende bijna niemand Ikram Aoulad, nu is ze overal: "Blij dat het nu pas allemaal gebeurt" Isabelle Deridder

20 februari 2019

00u00 0 TV Eén van de opmerkelijkste personages in 'De Luizenmoeder' is Mel, vertolkt door Ikram Aoulad. Tot voor kort was ze nog een nobele onbekende, maar met ook nog rollen in 'Over water' en 'De Collega's 2.0' is er aan de actrice geen ontkomen aan. "Eerlijk? Ik ben blij dat het nu pas allemaal gebeurt."

Haar tv-debuut dateert van 2010, toen ze in twee afleveringen van 'Witse' meedeed, maar pas in 2016 ging Ikram Aoulads carrière op het kleine scherm écht van start. Na kleine rolletjes in 'Callboys' en 'De Ridder' volgden 'Cordon' en 'De 16', en nu is de actrice overal. In 'De Collega's 2.0'-film speelde ze de ambitieuze Aisha, in 'Over water' vertolkt ze detective Rasha en in 'De Luizenmoeder' is ze Mel, een fulltime huisvrouw. Het tweede seizoen van 'Over water' is ondertussen ook ingeblikt, net als 'De Kraak', een nieuwe dramareeks die vermoedelijk in 2020 op VTM te zien zal zijn. Opmerkelijk, want drie jaar geleden dacht Ikram nog dat het afgelopen was met haar acteercarrière.

