An Swartenbroekx licht een tipje van de sluier: “In de nieuwe ‘Kampioenen’-reeks gaan Fernand en DDT samenhokken” Redactie

03 december 2019

10u15

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘F.C. De Kampioenen’ blijft een succes. Na de vierde film komt er ook een nieuwe tv-reeks aan. In Dag Allemaal verklapt An Swartenbroekx, die Bieke speelt, al enkele details. “In de reeks gaan we voor sommige dingen terug naar zoals het was, andere dingen pikken we mee uit de films.”

De vierde film negeert het einde van de derde film, en ook de nieuwe reeks zal een beetje naast de films gaan leven. Dat is toch wat scenariste An Swartenbroekx beweert. “In de nieuwe reeks gaan we voor sommige dingen terug naar zoals het was, andere dingen pikken we mee uit de films. Zo gaat DDT in zijn garage samenhokken met Fernand. De brocanterie verdwijnt”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Het idee voor de reeks is er, maar de acteurs kunnen nog niet meteen beginnen. “We zijn nu met een kleine ploeg aan het brainstormen. Tegen augustus moeten de scenario’s klaar zijn, en dan gaan we drie maanden filmen. Ik wil acht pareltjes van afleveringen maken”, aldus An.