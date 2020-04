An Swartenbroekx emotioneel in Gert Late Night: "Ik zie het niet, ‘Kampioenen’ zonder Xavier" LOV

16 april 2020

22u55

Bron: VIER 9 TV In ‘Gert Late Night’ was donderdagavond An Swartenbroekx (50) te gast. Ze had het met James Cooke over het overlijden van Johny Voners, en hoe de toekomst voor ‘F.C. De Kampioenen’ er nu uitziet.

“Ik zou eigenlijk tot eind juli aan de acht nieuwe afleveringen schrijven, om in augustus te beginnen filmen tot december. Maar niet door corona, maar de dood van Johny, is dat een zwart gat”, vertelt An met bevende stem. “Het is nu vier weken en twee dagen geleden. Het voelt alsof dat het gisteren was, en aan de andere kant alsof er een jaar is overheen gegaan. Ook omdat we nog geen afscheid hebben kunnen nemen met de ploeg.”

De cast heeft nog niet beslist of ze doorgaan met de nieuwe afleveringen. “We hebben nog niet de kans gehad om te rouwen, laat staan om te kijken naar de toekomst voor ‘F.C. De Kampioenen’. Als ik er nu eerlijk op moet antwoorden, als maatje van Johny, scenarist en actrice, zie ik dat op dit ogenblik niet. Het is nog pril. Ik weet het niet. De regel is altijd geweest: we zijn al 29 jaar een ploeg, we gaan ervoor met de hele ploeg, of helemaal niet.”

Swartenbroekx deelt nog een anekdote, toen ze het met Johny had over de nieuwe afleveringen. “Hij zei: het is goed dat die acht nieuwe afleveringen komen, dan kan ik voor mijn Annemie een nieuwe auto kopen.”



