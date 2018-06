An Lemmens & Sean Dhondt: hét duo van VTM bij 'The Voice' en 'At The Festivals' AN LEMMENS & SEAN DHONDT Redactie

TV Binnenkort duiken ze samen op tijdens de verslaggeving van Rock Werchter voor 'At The Festivals' en volgende winter gaan ze met z'n tweeën 'The Voice van Vlaanderen' presenteren. Zo worden An Lemmens en Sean Dhondt meer dan ooit hét presentatieduo van VTM.

In een vorig leven, tussen 2008 en 2009, waren ze wettelijk gehuwd, maar professioneel blijken ze wél een goeie match. Dit najaar zullen An Lemmens (38) en Sean Dhondt (35) voor het eerst opduiken als volwaardig presentatieduo van 'The Voice van Vlaanderen'. De voorbije seizoenen nam Lemmens die taak solo waar. Dhondt verscheen in de wedstrijd wel tijdens de live-uitzendingen. Nieuw voor 'The Voice' wordt een nog flitsender decor, afgekeken van 'The Voice Holland' en 'The Voice UK'. Aan het format zelf wordt amper gemorreld, maar er komen wel 'Knock Outs', die nog tussen de 'Blind Auditions' en 'Battles' worden geïntroduceerd. De opnames van die audities beginnen al komende vrijdag.

Troostende schouder

Bij 'The Voice Kids' blijft An Lemmens het wel alleen doen. Sean Dhondt blijft één van de coaches, naast Laura Tesoro, Gers Pardoel en K3 - de meisjes zitten samen in één stoel. Het nieuwe seizoen zal wel zonder de troostende schouder van Kürt Rogiers zijn. Na vier seizoenen oppeppende praatjes zullen de jonge talenten het zonder Kürt moeten doen. An Lemmens krijgt na de 'Blind Auditions' wel nog een nieuwe presentator naast zich.

De grote drie

An en Sean zullen daarnaast ook meteen samen het gezicht zijn van 'At The Festivals', de eigenzinnige verslaggeving van de grote festivals op Q2 en Q2.be, maar ook op onze website HLN.be. Sean Dhondt, na zijn infuuskuur sowieso één brok energie, neemt de drie grote festivals, Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop voor zijn rekening. In Werchter krijgt hij An Lemmens naast zich, die er de artiesten zal interviewen. Sean en An hebben de juiste pasjes om overal backstage te gaan en er met alle artiesten te praten. Naast de grote drie komen in 'At The Festivals' ook alle hoogtepunten van Graspop Metal Meeting, Couleur Café, Dour, Suikerrock, Lokerse Feesten, Wecandance en Laundry Day aan bod.