An Lemmens praat voor één keer over haar privéleven in nieuw seizoen ‘Alloo bij’ Redactie

05 december 2019

00u00 0 TV An Lemmens (39) staat erom bekend dat ze haar privéleven erg afschermt, maar in de eerste aflevering van een nieuwe reeks 'Alloo bij' vertelt de VTM-presentatrice voor één keer over haar rebelse jeugdjaren.

Luk Alloo (56) neemt An vanavond mee naar haar middelbare school in Leuven. In het derde jaar liet de presentatrice al haar eerste piercing zetten, op haar 17de vond ze inspiratie bij de Straight Edge-beweging. "Als ik tegen regels kon ingaan, deed ik het", vertelt ze. "Maar op een brave manier. Ik rookte niet, bijvoorbeeld. Ik deed echt geen overdreven dingen. Maar mijn kleren, piercings en tatoeages, dat was ongezien toen."

Luk neemt An ook mee naar haar ouderlijk huis in Mol, waar ze haar kinderjaren doorbracht. "Ik ben heel streng opgevoed. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad", aldus het 'Belgium's Got Talent'-jurylid.

'Alloo bij’ om 21.35 uur op VTM.