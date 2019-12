An Lemmens openhartig over de band met haar vader: "Hij heeft me nog geen seconde op tv gezien" MC

06 december 2019

00u00 0 TV Ze geeft zichzelf momenteel een tien op tien wat geluk betreft, maar dat is lange tijd anders geweest. In de eerste aflevering van 'Alloo bij' vertelde An Lemmens (39) gisteren over haar moeilijke jeugd en de band met haar vader.

Toen Luk Alloo met An Lemmens een bezoek bracht aan haar ouderlijk huis en terugblikte op haar jeugd, werd het VTM-gezicht emotioneel. "Een kind hoort onbezorgd te zijn, maar dat was niet altijd het geval bij mij. Mijn vader was heel streng. Ik heb het heel lang moeilijk gehad met mijn ouders."

"Er is heel veel vergeven. Ik weet dat mijn ouders van hun kinderen hielden", aldus Lemmens. "Ik heb een en ander met mijn vader uitgesproken. Hij is ziek. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Hij is een mens zonder gevoelens, maar ik heb hem gezegd dat ik dankbaar ben voor wat hij allemaal gedaan heeft. Zijn antwoord? Ik heb mijn plicht gedaan. Typisch. Hij gaat nooit zeggen dat hij fier is op mij. Ik denk niet dat hij ooit één seconde van mij op tv heeft gezien. Te veel vertier. Over werk wordt nooit gepraat. Over dieren wel." Morgen vertelt An in het magazine 'NINA' over die dierenliefde.