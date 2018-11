An Lemmens gidst je door Rode Neuzen Dag XL: "Al krop in de keel voor lége zaal" Dietert Bernaers

30 november 2018

00u00 0 TV Als An Lemmens ons vanavond, samen met Niels Destadsbader, door Rode Neuzen Dag XL (VTM) gidst, doet ze dat ook voor Zappa-Rosa, haar 4-jarige dochter. "Misschien komt er ooit een dag dat ze zich minder goed in haar vel voelt. Het is mijn grootste angst dat ze op dat moment bij niemand terechtkan."

Het Sportpaleis is uitverkocht, maar wie geen kaartje heeft, hoeft straks niets te missen van de slotshow van Rode Neuzen Dag. Terwijl Jonas Van Geel en Koen Wauters de zaal animeren, loodsen An Lemmens en Niels Destadsbader de tv-kijkers door het bijna 2,5 uur durende spektakel. "Pakkende momenten afgewisseld met een knipoog, aangevuld met de crème de la crème van de Vlaamse artiesten", vat de presentatrice kort samen. "En dat allemaal om een ontzettend belangrijk thema onder de aandacht te brengen: het mentale welzijn van onze jongeren. Ik ben woensdag in het Sportpaleis geweest voor de voorbereidingen en kreeg al een krop in de keel terwijl de zaal nog helemaal leeg was. Toen ik door de gangen wandelde, besefte ik: we zijn hier echt iets heel groots en belangrijks op poten aan het zetten. Zelfs al heeft maar één jongere er iets aan, dan nog zal het de moeite waard geweest zijn. Maar natuurlijk hopen we op een zo hoog mogelijk bedrag op het einde zodat we veel mensen kunnen helpen."

Ik hoop dat mijn dochtertje nooit gepest zal worden op school én dat ze zelf nooit zal pesten. Ikzelf heb in beide kampen gezeten. An Lemmens

Rode Neuzen Dag richt zich dit jaar op mentaal welzijn binnen scholen. Werd daar aandacht aan besteed toen jij op de klasbanken zat?

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN