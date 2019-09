An Lemmens beleeft de schrik van haar leven tijdens ‘Belgium's Got Talent’ TK

06 september 2019

Op vrijdag de 13e, binnen exact één week, gaat het nieuwe seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ van start bij VTM. Daarin beleeft An Lemmens de schrik van haar leven tijdens een ‘stroompanne’. Ze staat oog in oog met een griezelig figuur en schreeuwt de hele studio bij elkaar.