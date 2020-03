Amsterdamse Nelleke sloot vriendschap met Vlamingen in ‘Expeditie Robinson’: “Ik voel me een halve belg nu” Jan Ruysbergh

12 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Opboksen tegen vooroordelen. Nelleke (31) moet het vaak doen. Ook in ‘Expeditie Robinson’ had het model haar imago tegen. ‘‘Ruth dacht: ‘Eerst ’ns zien wat ze kan, dat poppetje!’ Wel, ik denk dat ik intussen heb bewezen waartoe ik in staat ben.”

Bij de eerste proef op het eiland raakte Nelleke Verkaart pas als laatste uit de put waarin ze begraven was. Niet bepaald de start die de Amsterdamse in gedachten had. “Toen die proef faliekant afliep, kon ik wel janken”, zegt Nelleke. “Maar ik heb gelukkig snel kunnen tonen dat ik wel behoorlijk wat pit in me heb.”

Door te verliezen in de eerste proef kwam je op dag één als enige Nederlandse in het Belgische kamp terecht. Tegen wil en dank.

Een beetje wel, ja. (lachje)

Dacht jij: ‘Ik stop die domme Belgen wel even in mijn broekzak?’

Ik heb helemaal nooit gedacht dat het domme Belgen waren, hoor. Ik had snel door dat er daar ook tactische spelers tussen zaten. Niels bijvoorbeeld, die liep snel op de zaken vooruit en dacht net zoals ik. Gelukkig heb ik een goeie mensenkennis.

Wat viel jou vooral op bij de Belgen?

Dat ze heel loyaal zijn. Ik dacht: geef me een dag of twee en ik raak wel ingeburgerd, maar dat gebeurde niet. In het begin verstond ik ook niet alles wat er gezegd werd in het Vlaamse kamp. Maar dat veranderde snel, ik heb nu minder moeite met het Vlaamse dialect, en ‘mateke’ gebruik ik nog altijd.

Maar goed, ik heb me toch lang de buitenstaander gevoeld in het Belgische kamp. Bij de mannen vond ik vrij snel aansluiting, maar Ruth dacht: ‘Eerst zien wat ze kan, dat poppetje.’ Gelukkig heb ik kunnen bewijzen dat ik fysiek wel sterk ben, en me volledig inzet.

Moet jij als model vaak opboksen tegen vooroordelen?

Best wel, ja. Zeker in het begin kreeg ik van kennissen vaak de vraag: ‘En wanneer ga je écht werk zoeken?’ ‘Waar bemoei jij je mee’, dacht ik dan. Modellenwerk is een interessante manier om de wereld te zien.

Als je jouw naam googelt, bots je op weinig verhullende foto’s.

Ik poseer inderdaad in lingerie en badmode, maar zolang het niet op een ordinaire manier gebeurt, heb ik er geen probleem mee om mijn lichaam te tonen. Ik vind het nogal oppervlakkig dat mensen mij een babe noemen, maar so be it. Ik lig er niet wakker van. Momenteel ben ik vooral als bedrijfsleider actief. Ik heb een eigen gymzaal in Amsterdam waar mijn team van veertig mensen allerlei sportlessen geven.

Je weet van aanpakken. Dat komt van pas in ‘Expeditie ­Robinson’. Wat minder in je voordeel speelt tijdens proeven: je noemt jezelf een einzelgänger.

Ik ben niet graag in een groep, nee. Omdat ik de dingen liever zélf in handen neem. In die zin ben ik dus geen teamplayer. Als model moet je ook in je eentje je mannetje staan, hé. En dat kan ik wel. Ik heb altijd een stoer kantje gehad.

Natassia is eveneens een model. Schept dat een band?

Goh, het klikte tussen ons, maar tijdens de proeven was er wel sprake van rivaliteit, natuurlijk. Maar inmiddels zijn alle plooien gladgestreken tussen de kandidaten. Ik durf zelfs te zeggen dat ik nu in België enkele matekes voor het leven heb. (lachje) Ik voel me ook een halve Belg, moet ik toegeven. Maar verhuizen? Nee, ik heb het best naar m’n zin in Amsterdam.

Met je hond en je man Wesley.

(knikt) Wesley vroeg me in februari vorig jaar ten huwelijk en in september zijn we ­getrouwd. Op dat huwelijksaanzoek zat ik al een hele tijd te wachten. Na elk etentje op restaurant werd ik een beetje chagrijnig omdat hij dé vraag niet stelde. Maar toen we op een keer op het strand gingen wandelen - ik had niet eens m’n tanden gepoetst - haalde hij de ring boven. Ik was zo overdonderd dat ik vergat ja te zeggen. Daarna zijn we lekker gaan lunchen en zijn we samen dronken geworden.

Heeft het huwelijk iets ­veranderd aan jullie relatie?

Op zich niet, maar ik vind het wel mooi en symbolisch om dat voor elkaar uit te spreken: ‘Dit is voor het leven’. Dat geeft rust. En stilaan denken we aan een kindje. Ja, ’t loopt momenteel allemaal best lekker in mijn leven.