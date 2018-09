Amper 24, maar dochter van Lynn Wesenbeek is de baas van Jens Dendoncker Redactie

04 september 2018

08u03

Lauren Versnick (24), de oudste dochter van voormalig VTM-gezicht Lynn Wesenbeek, lijkt haar draai helemaal te vinden in de media. Niet voor de camera, zoals haar mama, maar achter de schermen.

Lauren is namelijk producer van het tweede seizoen van het VTM-programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', waarin komiek Jens Dendoncker op een originele manier boodschappen overbrengt aan nietsvermoedende mensen. "Als producer moet ik vooral veel organiseren en plannen", vertelt Lauren. "Dat is best hard werken, maar heel leuk. Ook mijn mama is blij dat ik op mijn eigen benen sta. Vanaf de zijlijn kijkt ze toe en steunt ze me." Ook met Jens klikt het goed. "Hij zorgt voor heel wat gezelligheid en humor op de werkvloer."