Amerikaanse zender The CW zet deal met Netflix stop, wat betekent dat voor series als ‘Riverdale’? MVO

21 mei 2019

12u05 0 TV The CW, één van de populairste Amerikaanse zenders, zet haar deal met streamingdienst Netflix stop. Dat betekent dat we binnenkort minder content van The CW op Netflix mogen verwachten. Maar wat betekent dat voor populaire series als ‘Riverdale’, die door The CW worden uitgebracht, maar in België alleen via Netflix te bekijken zijn?

Voorlopig mogen we nog op twee oren slapen, want Netflix verzekert dat ‘Riverdale’ voor het eerst niet van hun platform verdwijnt. Ook de series ‘The Flash’, ‘Arrow’, ‘Supergirl’, ‘iZombie’, ‘Jane The Virgin’ en (voor Amerikaanse kijkers) ook ‘Supernatural’ zullen nog te bekijken zijn via streaming. Ook de series die nog niet volledig zijn afgelopen, zullen blijven verschijnen tot ze hun slot bereikt hebben. ‘Oef’, denkt de tv-fan in eerste instantie, maar er zijn wel degelijk spijtige gevolgen.

Het gaat vooral over nieuwe series, die voorlopig nog niet op tv worden uitgezonden in de Verenigde Staten, en dus ook nog niet online beschikbaar zijn. Die series zullen niet meer worden opgenomen in de Netflix-catalogus, en het gaat toch om een paar mogelijke pareltjes. Zo komt de nieuwe reeks rond ‘Batwoman’ eraan, met Ruby Rose in de hoofdrol. Ook de remake van ‘Nancy Drew’ en een spin-off van ‘Riverdale’, die ‘Katy Keene’ moet gaan heten, zullen we niet automatisch via Netflix te zien krijgen.

Streamingoorlog

Nu de oorlog tussen de streamingplatformen begint en verschillende zenders hun inhoud terugtrekken van Netflix, heeft Netflix zelf minder interesse in allesomvattende deals, zoals ze er eentje met The CW hadden. Ze betalen nu liever voor specifieke programma’s die goed werken bij hun kijkpubliek, in plaats van voor het hele gamma.

Hoewel de breuk tussen The CW en Netflix vooral overkomt als een zware klap voor die laatste, ondervond ook The CW voordelen aan de deal, die ze nu moeten missen. Zo zagen ze een enorme stijging in de kijkcijfers van ‘Riverdale’ seizoen 2, met name omdat de populariteit van de reeks dankzij Netflix omhoog was gegaan.

Eerder al verbrak The Walt Disney Company hun deal met Netflix, waardoor we kunnen verwachten dat er veel Disneyfilms verdwijnen van het platform, zodra hun contract dit jaar afloopt. Van nieuwe Disneyfilms (waaronder alles van Marvel, Star Wars en Pixar) weten we al dat ze nooit op Netflix zullen verschijnen. Disney werkt namelijk aan een eigen platform, Disney+, dat in sommige landen al gelanceerd is.

Dit is slechts een tipje van de ijsberg. Bijna elke zender speelt met de gedachte van streaming-exclusiviteit. Het valt op dat er elk jaar meer spelers op de markt komen. Denk maar aan Netflix, Disney+, Telenet Play en Play More, Apple TV+, Stievie en vele anderen. Netflix mocht dan wel de eerste zijn die grootschalig wereldwijd succes boekte met een streamingformule, maar vele bestaande bedrijven zullen volgen. Het is niet ondenkbaar dat we in de verre toekomst afscheid nemen van onze kabel-tv, en die service volledig vervangen door gespecialiseerde streamingdiensten.

Geen idee welke streamingdienst het best bij jou past? Wij maakten de vergelijking.