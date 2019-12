Amerikaanse versie ‘Expeditie Robinson’ stuurt kandidaat naar huis na tweede incident van ongewenste intimiteiten SDE

12 december 2019

19u00

Bron: Deadline 1 TV Een deelnemer van het Amerikaanse realityprogramma ‘Survivor' is naar huis gestuurd nadat hij een crewlid op een ongepaste manier had aangeraakt. Opmerkelijk: eerder in de reeks beschuldigde een andere kandidate hem ook al van dezelfde feiten, maar toen werd de vrouw zélf naar huis gestemd door de andere deelnemers.

Verbijstering alom bij de kandidaten van ‘Survivor: Island of Idols’, de Amerikaanse tegenhanger van ‘Expeditie Robinson’. Op het einde van de aflevering die woensdag werd uitgezonden, had presentator Jeff Probst een onverwachte mededeling: deelnemer Dan Spilo was door de productie naar huis gestuurd. “Ik heb net privé met Dan gesproken en ik wilde jullie even op de hoogte brengen", klonk het. “Er is een beslissing genomen, en Dan zal niet terugkeren naar het spel. Hij komt niet terug naar het kamp. Hij gaat niet naar de jury. Hij is weg.” Meer uitleg kregen de verbijsterde kandidaten niet. De kijkers thuis kregen wel iets meer informatie. Na de aflevering verscheen een pancarte met daarop de tekst: “Dan werd uit het spel gezet na de melding van een ander incident, dat buiten beeld gebeurde en niets te maken had met een andere speler." Volgens de meestal erg betrouwbare website Deadline zou Dan, een 48-jarige filmproducent en manager, een lid van het productieteam betast hebben. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen Dan en de andere kandidaten na een eliminatieproef in een bootje terug naar het kamp werden gebracht.

Ander incident

Maar laten we even teruggaan naar de mededeling. Daarin staat namelijk duidelijk te lezen ‘na de melding van een ander incident’. Dus: het is niet de eerste keer dat er zo'n incident met Dan plaatsvindt. Meer zelfs: dat incident is wél op camera te zien. Deelneemster Kellee Kim (29) vertelde al in de eerste aflevering van ‘Survivor' hoe ongemakkelijk ze zich voelde bij de aanrakingen van Dan: “Hij is een erg ‘aanrakerig’ persoon. Hij zorgt ervoor dat ik me een beetje ongemakkelijk voel, en ik denk niet dat hij het echt beseft.” Ook deelneemster Molly dacht er hetzelfde over: “In het begin was ik echt verbijsterd door Dan. Hij is zo ‘touchy’! En hij heeft echt geen besef van persoonlijke grenzen.” Maar het is vooral Kellee die zich zichtbaar steeds ongemakkelijker begon te voelen in het gezelschap van Dan. Zo vertelde ze vol ongeloof aan een andere kandidate: “Ook al heb ik hem verteld dat ik er niet van houd om aangeraakt te worden, toch blijft hij me maar aanraken. Zo haalt hij letterlijk zijn vingers door mijn haar!” En aan de camera zei ze: “Het is echt een patroon. Hij heeft deze dingen bij letterlijk vijf verschillende vrouwen gedaan. En dat is echt verschrikkelijk.” Het ging zelfs zo ver dat ‘Survivor’ een producer aan het woord laat om Kellee gerust te stellen: “Weet je, als er echt problemen zijn die op een punt komen waarop er actie moet ondernomen worden, kom dan naar mij en dan zorg ik ervoor dat het stopt. Want ik wil niet dat iemand zich ongemakkelijk voelt. Dit is niet ... dit is niet oké.” Een opmerkelijke zet van de programmamakers, die in dergelijke programma’s bijna nooit te zien of te horen zijn.

Naar huis

Ook kandidaten Missy Byrd en Elizabeth Beisel spraken zich op camera uit over ongewenste intimiteiten, maar later bleek dat ze enkel probeerden om zo verder te komen in het spel. Kellee bleef wel achter haar uitspraken staan, maar diezelfde week werd ze door de andere kandidaten naar huis gestemd.

Dan reageerde toen zo op de beschuldigingen van Kellee: “Ik werk in een industrie waar de #MeToo-beweging gevormd werd en - godzijdank - de kans kreeg om te groeien en sterk en machtig te worden. Mijn persoonlijke gevoel is dat als iemand zich ook maar een seconde ongemakkelijk voelde over iets dat ik gedaan heb, dat ik dat verschrikkelijk vind en dat het me enorm spijt." Hij voegde eraan toe: “Het maakt niet of ik wist dat het gebeurde of dat het niet gebeurde. Als iemand het zo aanvoelde, dan is dat hun waarheid. Ik heb een vrouw, ik ben al 21 jaar getrouwd, ik heb twee zonen, een groot bedrijf en heel wat werknemers. Ik denk dat het meest verbijsterende is dat dit op een of andere manier op strategie is uitgedraaid.”

Excuses

Nu is Dan dus zelf naar huis gestuurd. Hij heeft nog niet gereageerd op zijn uitzetting, maar Kellee reageerde wél al op Twitter. “Hoewel Dan’s ontslag de bezorgdheden die ik al van het begin van het seizoen uitte nu bevestigd heeft, had ik gehoopt dat niemand anders blootgesteld had moeten worden aan dit soort gedrag. CBS en ‘Survivor’ waren vanaf de eerste dagen van het spel op de hoogte van Dan’s gedrag. En, zoals fans van ‘Survivor’ weten, werd ik niet lang nadat ik er iets van zei, weggestemd. Sinds dat moment heb ik oprechte excuses gekregen van andere kandidaten, maar ik blijf teleurgesteld over hoe dit gedragspatroon zo lang mocht blijven doorgaan. Hoewel ik had gehoopt dat het anders was gelopen, ben ik blij dat mijn beslissing om iets te zeggen een verschil heeft gemaakt”, besluit ze.

My thoughts on tonight's episode of @survivorcbs and Dan Spilo's removal for another incident of inappropriate touching. #Survivor39 pic.twitter.com/nfo9Q5ojLP Kellee Kim(@ kellee_kim) link