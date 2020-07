Amerikaanse tv-presentator Regis Philbin (88) overleden MVO

26 juli 2020

10u00

Bron: ANP 0 TV De Amerikaanse televisiepresentator en acteur Regis Philbin is overleden. Hij stierf vrijdag op 88-jarige leeftijd een natuurlijke dood, zo heeft zijn familie bekendgemaakt.

Philbin was meer dan vijftig jaar op televisie. Hij is onder meer bekend van zijn eigen talkshow Live! with Regis, het dagelijkse programma dat hij meer dan 25 jaar presenteerde. Ook deed hij grote shows als ‘Who Wants To Be A Millionaire’ en het eerste seizoen van ‘America’s Got Talent’. Philbin heeft ook een vermelding in het Guinness Book of Records door in zijn gehele carrière 16.746,5 uur tv te maken.

De Amerikaanse president Donald Trump condoleerde Philbins familie via Twitter en noemde de presentator “een van de allergrootste”.