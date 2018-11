Amerikaanse modeontwerpster komt met ‘Game Of Thrones’-collectie MVO

15 november 2018

13u59 0 TV De Amerikaanse modeontwerpster Danielle Nicole heeft in samenwerking met HBO een handtassen- en accessoirecollectie van ‘Game Of Thrones’ uitgebracht, en het resultaat mag er zijn.

De collectie bevat 18 stukken die gebaseerd zijn op de fantasyreeks, waaronder handtassen, rugzakken, geldbeugels en polstassen. Sommige stuks zijn versierd met opschriften, zoals ‘Winter Is Coming’ of ‘Fire And Blood’. Daarnaast worden vooral de schilden van de verschillende Houses gebruikt: Lannister, Stark en Targaryen.

“Als inspiratie keken we naar de personages in de serie: hun karakter, hun kostuums en de mythische wezens in hun buurt. De resulteerde in een donkere maar romantische collectie, met veel dramatische flair”, aldus Danielle Nicole, ontwerper en oprichter van het merk Danielle Di Ferdinando.