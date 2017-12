Amazonserie met Koen De Bouw uitgeroepen tot een van de beste televisiereeksen uit 2017 DBJ

16u52 1 Jonas Lampens Koen De Bouw TV De Amazonreeks 'The Last Tycoon' is door de prestigieuze Amerikaanse krant The Wall Street Journal uitgeroepen tot een van de beste reeksen van 2017. Niet zo bijzonder zou je denken, ware het niet dat onze eigen Koen De Bouw erin meespeelt. Trots maakte hij het nieuws bekend op zijn instragram.

"Ons mooie 'The Last Tycoon' is een van de beste televisiereeksen van 2017 volgens The Wall Street Journal. Trots om hier deel van uit te maken! #thelasttycoon #mattbomer #kelseygrammer #lillycollins #billyray #chriskeyser 🙏@sharonbialy @wsj #actor #series #tomasszep @amazonstudios", schrijf de 53-jarige acteur op zijn instagram-account.

De reeks

'The Last Tycoon' is een Amerikaanse reeks losjes gebaseerd op een van de boeken van de Amerikaanse auteur F. Scott Fitzgerald, die ook het verfilmde 'The Great Gatsby' schreef. Het verhaal speelt zich af in het Hollywood van het jaar 1936 en is geïnspireerd op het leven van de producer Irving Thalberg. Onder meer drievoudig Golden Globe-winnaar Kelsey Grammar maakt deel uit van de cast.