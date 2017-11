Amazon wil tv-serie over ‘The Lord of the Rings’ maken avh

12u27

Bron: Variety 0 rv Gandalf en Frodo in 'The Lord of the Rings' TV Warner Bros en de nazaten van J.R.R. Tolkien onderhandelen met Amazon Studios over een tv-serie van ‘The Lord of the Rings’. Amazon-CEO Jeff Bezos neemt in hoogsteigen persoon deel aan de onderhandelingen. En dat betekent dat het menens is.

Amazonbaas Jeff Bezos zit normaal gezien nooit aan tafel bij onderhandelingen over films of series, maar omdat hij een gigantische sciencefiction- en fantasyfan is, maakt hij nu een uitzondering. De onderhandelingen zitten wel nog maar in de beginfase, dus van een deal is zeker nog geen sprake.

EPA Amazon-CEO Jeff Bezos

Nieuwe strategie

Bezos wil met Amazon Studios een nieuwe weg inslaan, weg van de nicheseries zoals ‘Transparent’ of ‘Mozart in the Jungle’. Hij wil op grotere schaal series maken die een veel groter en internationaal publiek aanspreken. Daarom annuleerde Amazon ook al twee series ‘Z: The Beginning of Everything’ en ‘The Last Tycoon’.

Een serie over ‘The Lord of the Rings’ past perfect in Bezos’ nieuwe strategie, waarmee hij Netflix naar de kroon wil steken. De filmreeks, naar de gelijknamige boeken van J.R.R. Tolkien, waren niet alleen een commercieel monstersucces, maar fans van over de hele wereld volgen alle ontwikkelingen van de franchise op de voet.

Een 'Lord of the Rings'-serie zal nog niet voor dit jaar zijn, en waarschijnlijk ook niet voor volgend jaar. Maar hoop doet leven!