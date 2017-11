Amazon bevestigt gerucht: tv-serie van 'Lord of the Rings' op komst Jill Casters

22u29 0 The Lord of the Rings Frodo in de film 'The Lord of the Rings' van Peter Jackson. TV De geruchten circuleerden al enkele weken, en Amazon heeft het nu ook bevestigd: The Lord of the Rings keert terug in de vorm van een serie.

Amazon heeft de wereldwijde uitzendrechten verworven voor meerdere seizoenen van de reeks, die gebaseerd zal zijn op de populaire fantasyreeks van J.R.R. Tolkien en Peter Jacksons verfilming.

In een persbericht laat Amazon weten dat de serie "nieuwe verhaallijnen zal verkennen die voorafgaan aan The Fellowship of the Ring". Dat doet vermoeden dat er aspecten uit Tolkiens The Hobbit zullen in voor komen, dat zich afspeelt vóór de Lord of the Rings-trilogie.

"The Lord of the Rings is een cultureel fenomeen dat tot de verbeelding van vele generaties fans spreekt", zegt Sharon Tal Yguado, het hoofd van de afdeling Scripted Series bij Amazon Studios. "We zijn vereerd om samen met Tolkien Estate, HarperCollins en New Line de fans mee te nemen op een nieuwe epische reis in Midden-Aarde."

De serie zal enkel te zien zijn door abonnees van Amazon Prime. Die dienst is sinds vorige week ook in ons land beschikbaar. Wanneer de reeks verschijnt, wie hem zal regisseren en wie de hoofdrollen vertolken, is nog niet geweten.