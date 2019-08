Amaryllis Uitterlinden krijgt rol in ‘#LikeMe’: “Ik neem mijn baby gewoon mee naar de set” Jan Ruysbergh

21 augustus 2019

06u00

Voor het nieuwe seizoen van '#LikeMe' wordt de cast uitgebreid met heel wat straffe namen. Eén van hen is Amaryllis Uitterlinden (35), al was haar deelname niet vanzelfsprekend. Amper zes maanden geleden werd ze mama van zoontje August. "Maar ik ben heel blij dat ik ja heb gezegd", zegt Amaryllis in Dag Allemaal.

In Boom zijn de opnamen van het tweede seizoen van de razend populaire Ketnet-serie ‘#LikeMe’ volop aan de gang. Met naast de vertrouwde cast ook ­enkele opvallende nieuwkomers, zoals Karen Damen als de zelfverzekerde eventplanner Saskia Veugels, Slongs als turn­leerkracht Crabs, Greet Rouffaer als chemielerares Cardinaels, en Amaryllis Uitterlinden als de nieuwe poetshulp Free. “Toen ik dit aanbod kreeg, ben ik ­direct beginnen bingewatchen, en de serie beviel me meteen”, zegt ­Amaryllis.

Het is wel een hele carrièreswitch, Amaryllis: van de verwende Clio in de telenovelle ‘Ella’ over de muzikale samenwerking met Ozark Henry en een solocarrière als zangeres naar de poetsvrouw in ‘#LikeMe’.

Zo’n grote switch is het niet, hoor. Ik geef vriendinnen dikwijls de raad dat je het toilet niet met javel mag schoonmaken. (lachje) Maar even serieus, ik heb zingen en acteren altijd gecombineerd en ik ben fan van het concept van ‘#LikeMe’, dus ik heb maar even getwijfeld toen ik de vraag kreeg om mee te doen.

Waarom twijfelde je?

Ik ben nog maar zes maanden geleden mama geworden, dus het was misschien wat vroeg om me in zo’n nieuw project te storten, maar ik ben heel blij dat ik ja gezegd heb.

Is het niet moeilijk om je zoontje te missen?

Oh, ik neem August dikwijls ­gewoon mee naar de set. Hij lacht de hele tijd, dus hij is ­intussen de lieveling van ­iedereen hier.

Voor jou was het misschien lastiger om opnieuw aan de slag te gaan?

Ik heb vooral onderschat hoeveel energie het allemaal wel vraagt. De juiste balans vinden tussen werk en gezin is geen sinecure.

Heb je nog andere projecten in de pijplijn?

Er zijn wel wat dingen hangende, maar daarover kan ik nog niets vertellen. En ook muzikaal heb ik nog nieuwe plannen. Mijn jongste EP heeft het heel goed gedaan. Het is niet evident om in ons land een muziekcarrière van de grond te krijgen.

In ‘#LikeMe’ worden Nederlandstalige klassiekers gecoverd. Ga je zelf ook zingen in de serie?

Die kans is groot. (lacht)

Kan je, ten slotte, al iets meer vertellen over je personage?

Ik mag niet te veel weggeven, maar poetsvrouw Free zal zeker veel stof doen opwaaien, letterlijk en figuurlijk. Ze blijft liever wat op de achtergrond, maar haar komst zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan op de school.