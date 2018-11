Amanda Lepore (50), de excentriekste transgender: “Ik heb het duurste lijf ter wereld” IDR

Vanaf deze week kan je de nieuwste designer­samenwerking van H&M, deze keer met Moschino, online shoppen. Om dit vieren was er een exclusief feestje in New York. BV-stylist Jody Van Geert was uitgenodigd en liep heel wat sterren tegen het lijf. Wie het mééste opviel? De excentrieke transgender Amanda Lepore (50), die in Amerika een graag geziene jetsetter is.

Amanda werd geboren als Armand, zoon van een bio-ingenieur en een schizofrene moeder. Op heel jonge leeftijd wist Armand dat in zijn jongenslichaam een meisje schuilging. ‘Ik begreep niet waarom ik in godsnaam jongenskleren moest dragen’, vertelt Amanda. ‘Ik dacht dat mijn ouders compleet gestoord waren en ze daarom dachten dat ik hun zoon was in plaats van hun dochter.’

Te meisjesachtig

In haar prille tienerjaren maakte Amanda kostuums voor een transgendervriend, in ruil voor vrouwelijke hormonen die ze zichzelf dan toediende. Haar ouders kwamen erachter en waren in alle staten. Ze haalden hun ‘zoon’ van school en schakelden een privéleraar in die aan huis kwam. Amanda – toen nog Armand, dus - mocht niet op balletles, want dat was te meisjesachtig. Armand moest een flinke jongen worden en werd naar een psycholoog gestuurd. Die had gauw in de gaten dat de jongen transgender was en zorgde ervoor dat Armand aan een hormoontherapie kon beginnen, ook al vonden pa en ma dat afschuwelijk.

Verboden ingreep

Armand liet zich nu als Amanda aanspreken. Op haar zeventiende kreeg ze na een helse procedureslag de toestemming om met een man te trouwen. Twee jaar later onderging ze een geslachtsoperatie. “Het enige wat ik wilde, was een mooi meisje worden en daarna in een winkelcentrum gaan werken”, zegt ze. “Maar het proces om vrouw te worden was een extreem pijnlijke ervaring.”

Er zouden nog talloze ingrepen volgen, waaronder drie borstvergrotingen en het aanbrengen van bilimplantaten. Ze liep de jongste jaren ook haar lippen opspuiten, ze gebruikt botox, onderging een neuscorrectie, een facelift... "Ik heb het duurste lijf ter wereld”, zegt Amanda graag. Ze heeft zelfs haar onderste ribben laten verwijderen om een zo smal mogelijke taille te verkrijgen. “Net als actrice Raquel Welch en pop- en filmdiva Cher hebben gedaan”, zegt Amanda. “Die ingreep is verboden in de Verenigde Staten, ik ben daarvoor naar Mexico gegaan. Ook absoluut geen aangename operatie, trouwens…”

Sm-meesteres

Na haar echtscheiding verhuisde Amanda Lepore naar thé place to be: New York. Ze was vastbesloten carrière te maken in de showbizz. Ze sloot zich aan bij The Club Kids, een groep flamboyante, excentrieke New Yorkse personality’s. Tussen het nachtbraken door kwam ze aan de kost in een nagelsalon, als sm-meesteres en als cosmeticaverkoopster.

Amanda’s ontmoeting met topfotograaf/filmproducer David Lachapelle veranderde alles. Ze werd zijn muze, en werd op die manier ook een vedette in de New Yorkse partyscene. Amanda verscheen in modebladen, in de Franse Playboy, ze kreeg rolletjes in films en muziekvideo’s. Ze siert trouwens ook de hoes van het (Vlaamse) Lord’s of Acid-album ‘Expand Your Head’.

In bed met Kanye

Zo’n jaar geleden onthulde Amanda dat ze ooit het bed heeft gedeeld met rapper Kanye West, de man van Kim Kardashian. Toen ons blad dat naar buiten bracht, likete Amanda ons artikel op Instagram. Om je maar te zeggen: Amanda is wie ze is en schaamt zich niet voor de dingen die ze doet.

Enkele jaren terug raakte Amanda Lepore trouwens betrokken bij een auto-ongeval. Het kost haar nog elke dag heel wat make-upwerk om de littekens te verbergen. “Maar verder associeer ik make-up met gelukkig zijn. Als ik m’n hoge hakken aantrek en lipstick opdoe voel ik me fantastisch.”

Betonnen kapsel

BV-stylist Jody Van Geert, BFF van Josje Huisman, heeft Amanda al enkele keren ontmoet. Recent dus op de H&M/Moschino-party in New York. “Ze is een fijne, lieve vrouw”, zegt Jody. “Maar ook een icoon, met een adembenemend uiterlijk. Haar kapsel is letterlijk gebetonneerd, maar dat wérkt wel. Amanda stáát er. Ze is één van de eersten die transgenders op een positieve manier in de aandacht bracht. In deze tijden is het belangrijk dat er mensen zoals Amanda Lepore zijn. Zij is een positief rolmodel en daar kan je alleen maar respect voor hebben.”

“Haar looks zijn een gimmick, maar Amanda is zoveel meer dan dat”, aldus nog Jody. "Ze gaat voluit voor wie ze is, en dat bewonder ik. En vooral ook: ze is zo onwaarschijnlijk tof om mee te praten. En we houden allebei van luipaardprint, dat schept sowieso een band, hé. (lacht) Amanda is trouwens iedere keer uitgenodigd op de presentaties van de nieuwe collecties van Moschino-ontwerper Jeremy Scott. Want zij is een inspiratiebron voor hem.”

Veilig vrijen

Jody is niet alleen enthousiast over Amanda Lepore, ook de samenwerking van H&M en Moschino is helemaal zijn ding. “Glitters, luipaard, nineties, het zit allemaal in deze collectie. Geweldig. Ook Gers Pardoel, Josje, Ian Thomas en de zusjes Leyers zijn fan. Trouwens, Jeremy Scott van Moschino wil dat mode plezant is. En via zijn collecties roept hij jongeren op om veilig te vrijen. Mooi, toch?”

Het mag dus duidelijk zijn: Jody is helemaal fan. Van Amanda Lepore. En van Moschino. “Op die party in New York werd ik aangesproken door Jeremy Scott himself”, vertelt Jody glunderend. “Hij vertelde mij dat hij me dankbaar is omdat ik zijn kleren vaak gebruik voor foto­shoots. En toen hij dat zei... Ik was er even stil van. Zo’n mooi compliment!”