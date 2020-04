Alweer wat emotionele radiokleppers erbij: ‘Liefde Voor Muziek’ pakt nummers van Gene Thomas aan MVO

06 april 2020

21u45 6 TV In de ‘Liefde Voor Muziek’-aflevering van maandag was het aan Gene Thomas om zijn nummers uit te lenen aan de andere artiesten die er hun eigen ding mee mogen doen. En dat leverde weer veel nieuwe hits - en zelfs enkele traantjes - op.

Gene kende zijn grote doorbraak met de 90’s-sensatie X-Session. Samen met zangeres Gina Brondeel scoorden ze verschillende ‘euro-dancehits’ en werden ze vooral geprezen om hun ijzersterke liveoptredens. En ook in zijn eentje scoorde Gene nog verschillende hits. Met zijn vrouw Kristel Verbeke van K3 voor ogen schreef hij zijn eerste solohit: ‘Voor Haar’. En wie kan zo’n liefdesnummer beter coveren dan tortelduifjes Kato en Tom van The Starlings? Zij het in een ietwat ander jasje…



Ook Regi koos voor een nummer uit het solo-repertoire van Gene. Hij liet zijn versie van ‘Kom Wat Dichterbij’ met Jake Reese en Olivia Trappeniers al eerder los op de wereld. Regi waagde zich daarmee trouwens voor het eerst aan een Nederlandstalig nummer. Het nummer belandde ondertussen al op nummer 2 in de Ultratop 50 en zelfs op nummer 1 in de Vlaamse Ultratop 50.



Karen Damen raakt een gevoelige snaar bij Gene, nog voor ze haar nummerkeuze onthult… “Ik vind het heel spannend om voor Gene te zingen. We kennen elkaar al 20 jaar en ik heb nog nooit voor hem gezongen en al zeker geen liedje van hem”, klinkt het bij Karen.



André Hazes neemt een hit uit de solocarrière van Gene onder handen: ‘Ik wil jou’. “Ik heb het wel meer ‘Hazes’ gemaakt hé, maar je zingt zo ongelooflijk hoog!” zegt André. Al had hij met dit nummer ook wel een alternatief motief in het achterhoofd... Zo laat hij tussen de lijntjes door weeral merken dat ‘die rooie’ van K3 hem niet koud laat. Hij flirt erop los: “Ik stuur graag liedjes naar een vrouw die ik op het oog heb, en dus zeker ook iets als dit. Ik heb het al vier keer gestuurd naar Karen, maar ik krijg geen reactie...”



Seans keuze voor het nummer ‘All Day, All Night’ van X-session is dan wel geen grote verrassing voor Gene, zijn bewerking ervan is dat des te meer. Hij voegde de James Bond-vibes toe aan zijn unieke versie.



Wat Gene niet had zien aankomen is dat ook Peter van Mama’s Jasje zich aan een nummer van X-Session waagt: ‘On and On’. Het resultaat? Een Nederlandstalige versie die ‘binnenkomt’, zo oordelen de andere artiesten.



En dan is het tijd voor Gene zijn lijflied en daarvoor ging hij helemaal terug naar zijn roots. Met ‘Livin On A Prayer’ van Bon Jovi brengt hij een nummer dat hij nog nooit eerder live durfde zingen...



