Alweer valt een man ten prooi aan ‘De Mol’

15 maart 2020

21u15 4 TV Of ze is de meest onhandige lerares in jaren, of ze heeft zich opgeworpen om de hele kluit - al dan niet in afspraak met de makers van ‘De Mol’ - te belazeren. Els Degraer dus, de 51-jarige ouderdomsdeken, bracht in de tweede aflevering op geen enkel moment iets bij voor de groep. Integendeel, remde en stremde waar het kon. En mogelijk lieten twee heren zich mollen door haar. Want na Gilles, vorige week, was het nu de beurt aan Bruno, de 50-jarige technisch directeur uit Vosselaar, om gemold te worden.

Na de sympathieke Gilles, horeca-uitbater en gevoelsmens, was het dus alweer een man die de Mol-arena moest verlaten. En opnieuw was het een verrassende exit. De 50-jarige technisch-directeur uit Vosselaar leek het spel onder controle te hebben. Al had hij de pech dat hij samen met Alina werd uitgestuurd om een uitgesponnen Vradeto-‘trappenspel’ te spelen, waarbij hij de andere kandidaten niet kon beoordelen. Ook bij het grote trouwspel kon hij nauwelijks extra informatie binnenhalen. Zette naar eigen zeggen in op Alina en Laura als grootste Mol-kanshebbers, wat hem dus zijn eliminatie kostte.

De tweede aflevering van ‘De Mol 2020’ voldeed aan de verwachtingen en had een interessante extra twist, met de doos waarin zogezegd de naam van de mol zat. Niemand van de kandidaten liet zich vangen. Had overigens geen extra informatie opgeleverd, want de doos was zo ontworpen dat niemand ooit aan het belangrijke kaartje met de mol-naam zou geraakt zijn. Veel heisa om niets dus.

Na de exit van Gilles en Bruno wordt het dringen bij de heren. Advocaat en bestuurder van luchthaven Brussels South Bart, Christian, de consultant met dwerggroei, en Salim, de chips en cola-verkoper met Marokkaanse roots, zorgen voor peper en zout. De dames vallen voorlopig minder op. Maar dat gebeurt doorgaans wel meer bij mollen.

Dit viel ons nog op bij de negen kandidaten

Alina (20), studente logopedie

Speelt het spel handig en enthousiast. Dacht in het eerste spel voornamelijk aan het spijzen van de groepspot en berekende netjes het risico van het werpen met dobbelstenen. Ook in haar taartspel was ze correct. Wil geld verdienen, eerder dan de boel belazeren.

Bart (43), advocaat

Zonder meer de meest gedreven, fanatieke en enthousiaste deelnemer. Tenzij hij deze strategie gebruikt om meesterlijk te mollen. Hij kon bijvoorbeeld wel weten dat de boogschutter geen echte pijl in zijn richting zou schieten. Wilde koste wat kost de truffelproef met de speurhond tot een goed einde brengen. En had daar zeer gemakkelijk, samen met Dorien, kunnen mollen. Stelt steevast pertinente vragen.

Bruno (50), technisch directeur

Zorgde vooral voor een verrassend vroege exit. Leek zich nochtans vastgeklonken te hebben aan Bart, zonder twijfel één van de drijvende krachten binnen de groep.

Christian (26), consultant

Blijft een dubbelzinnige kandidaat. Net zomin als een priester de mol kon zijn en het dus toch was, lijkt het té evident dat de letterlijk kleinste kandidaat aller tijden nu de mol zou zijn. Misschien dus net wel. Dat hij Neil Armstrong en Neil Diamond door elkaar haalde is ofwel een onhandigheid ofwel goed gespeeld. Maar de bedragen die hier konden gemold worden, waren te klein om echt door te wegen.

Dorien (27), sauna-uitbaatster

Grappige kandidate met een aanstekelijke lach. Is, net als vorige week, bij de minste fysieke inspanning naar eigen zeggen ‘stekedood’. Wat toch een beetje opmerkelijk is voor een 27-jarige schoonheidsspecialiste. Legt Bart niks in de weg bij diens goede zoektocht naar een truffel.

Els (51), lerares

De ouderdomsdeken van de groep en een beetje de onopvallende figuur in de groep. Als ze actief moet meewerken, loopt het steevast fout. Vorige week bleek het rubbervlot een onhaalbare kaart. En sukkelde ze later nog eens extra in het water. Dit keer kan ze een botsende bal niet ontwijken, hoort ze een rinkelende gsm niet, kan ze geen toren maken met champagneglazen en strompelt ze steevast achter de fysiek slappe Dorien aan. Afwachten of ze de volgende weken overleeft. In dat geval mogen de flikkerlichten aanslaan.

Jolien (25), bankbediende

Kwam vorige week amper of niet aan bod en bleef ook deze week behoorlijk onder de radar. Verstopte zich zowat in de special act en bracht haar opdracht daar alvast niet tot een goed einde. Dat ze in het potje armworstelen geen partij was voor ‘de reus’ kan haar niet aangewreven worden.

Laure (46), management-assistent

Zal ongetwijfeld samen met Salim gezien hebben hoe stuntelig Els overkwam in de Sisyphus-proef. Viel bij de tweede proef niet op. Waakte de eerste nacht samen met Jolien over de doos zodat anderen niet konden komen kijken.

Salim (28), shopmanager bioscoop

Gaf grif toe dat hij wel in de mol-doos wilde kijken, maar in het belang van de groep dat niet had gedaan. Viel voor het overige in deze tweede aflevering op weinig tot geen foutjes te betrappen.

Gesneuveld

Gilles, horeca-uitbater uit Deurne.

Bruno, technisch-directeur uit Vosselaar.

Voor de groep: 2.300 euro

Verloren: 23.700 euro

Kandidaat-winnaars



1. Bart

2. Alina

3. Christian

Hoogste Mol-gehalte



1. Els

2. Salim

Afvaller: Bruno (50)

Nadat de voorbije edities van ‘De Mol’ steevast de dames eerst naar huis mochten, neen, moesten vertrekken, lijkt het erop dat dit seizoen de dames de touwtjes strak in handen hebben. Kan toeval zijn, want in dit sabotagespel is niemand te vertrouwen en is niets wat het lijkt. Dat weet nu ook de 50-jarige Bruno, technisch directeur uit Vosselaar, die bij de tweede eliminatieronde als tweede man ‘De Mol’ na een rode duim moest verlaten. Wij stelden hem deze alles omvattende vragen.

Wat heeft u genekt?

Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb bij de eliminaties mijn antwoorden verspreid over een aantal verdachten. Misschien had ik nog meer moeten spreiden. Dat weet ik dus niet. Ik had en heb mijn eigen theorie, maar die was blijkbaar niet de beste.

Voor het eerst in jaren vliegen de mannen als eersten naar huis.

Oei, zo heb ik het nog niet bekeken. We zijn met tien fantastische mensen vertrokken. Of de mol een man of een vrouw is en of de mannen dan wel de vrouwen betere kandidaten zijn, lijkt me niet aan de orde. Het is zeker een theorie die voor mij meespeelt.

Hoe vervelend is het om zo vlug ‘De Mol’ te moeten verlaten?

Het is uiteraard niet prettig. Je doet mee aan De Mol om zover mogelijk te geraken, niet om vroeg naar huis te gaan. Dat is dus spijtig genoeg niet gelukt. Anderzijds ben ik best fier dat ik uit 14.000 kandidaten ben verkozen om mee te spelen.

Wat doet zo’n exit met een man?

Vorige week is Gilles iets te enthousiast in de moussaka gevlogen. Dat was bij mij niet het geval. Gelukkig. Natuurlijk was ik geëmotioneerd en heb ik een traantje moeten wegpinken.

Waar is het tijdens die eerste dagen van De Mol fout gelopen?

Je hebt wel gezien dat ik in dat trappenspel niet echt mijn ding heb kunnen doen. Vanaf het moment dat ik aan dat spelbord stond kreeg ik niet veel extra informatie meer binnen. Maar dat is ook the name of the game hé.

Had u de indruk dat alle kandidaten meteen ook gemold hebben?

Neen. Zeker niet. De mol uiteraard wel. Anders had ik hier nu niet gezeten.

Heb jij gemold?

Kwam het zo over? Kijk, ik refereer naar het kaartspel. Velen hebben daar gedacht dat ik aan het mollen was. Niet dus. Ik fiets graag en dat was dus een keuze. Meer niet.

Wat heb je overschat?

Mijn koffer. Ik had te veel kleren bij. Neen, ernstig, niks eigenlijk. Je wordt als kandidaat heel erg goed begeleid. Dat maakt het allemaal heel erg aangenaam.

Wat heb je onderschat?

Vooral de impact van de groep. Ik ben een rationeel iemand en had me voorgenomen afstand te nemen en enkel het spel te spelen. Maar zo werkt De Mol niet. Je zit 24 uur per dag samen. De snelheid waarmee je connecteert gaat zot snel. Dat effect heb ik onderschat.

Wie gaat ‘De Mol’ winnen?

We kijken uiteraard nu thuis naar De Mol en kreeg thuis drie verschillende antwoorden. Eerlijk, ik weet het niet. Als speler moet je signalen op het juiste moment kunnen oppikken. Daar moet je geluk in hebben. Geluk dat ik niet had.

Toch maar de vraag: wie is ‘De Mol’?

Geen idee. Ik heb mijn verdachte, maar het is te vroeg om te zeggen wie de boel saboteert.