Alweer nieuwe uitdaging voor 'Mijn Restaurant'-winnares KD

Amber (links) en Elodie tijdens 'Mijn Restaurant 2011'. TV Sensunik, het meest kindvriendelijk restaurant van het land, kreeg na dertig jaar een nieuwe eigenaar én elan. Het interieur heeft een opsmukbeurt gekregen. En achter het fornuis staat een oude bekende: Amber De Wispeleir, winnares van 'Mijn Restaurant 2011'.

In Sensunik in Antwerpen mogen de kinderen hun gerechten eten op de speelzolder. Op de kinderkaart vind je onder andere huisbereide vol-au-vent, gehaktballetjes in tomatensaus en spaghetti bolo of tomato. Allemaal bereid door de nieuwe chef Amber De Wispeleir.

Vergiftigd geschenk

Amber won 'Mijn Restaurant' met haar toenmalige vriendin Elodie. Sergio Herman was destijds erg onder de indruk van haar kookkunsten in Alaise. Twee jaar na het programma verhuisden Amber en Elodie hun zaak van Ekeren naar 's Gravenwezel. "Het restaurant in Ekeren was een vergiftigd geschenk", vertelde Amber daar in Dag Allemaal over. "Het pand was enkel opgeknapt in functie van de tv-opnamen. De echte verbouwingswerken moesten daarna beginnen, maar daar had ik geen geld en tijd voor. En de huur was absurd hoog. In 's Gravenwezel betaal ik maar één zevende, dat zegt genoeg, denk ik."

Relatiebreuk

Amper twee weken na de verhuis van Alaise pakte Elodie echter haar koffers. "Ik had 't niet zien aankomen en ik was er lang niet goed van...", zei Amber toen. Elodie ging opnieuw aan de slag ging als verpleegster. Amber runde Alaise alleen verder tot eind 2014. Toen begon ze met een project rond home cooking. Ze vond ook opnieuw de liefde. Bij Saskia, een fotografe.

Begin vorig jaar ging Amber aan de slag in een restaurant in Borgerhout, maar dat sloot afgelopen zomer de deuren. Nu heeft ze dus een nieuwe uitdaging gevonden.

