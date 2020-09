Alweer nieuw personage in ‘The Masked Singer’: Suikerspin neemt plaats in van Libelle BDB

26 september 2020

07u59

Bron: VTM 13 TV De makers van ‘The Masked Singer’ pakken uit met een nieuwe verrassing. Volgende week doet het kersverse personage Suikerspin haar intrede. Zij neemt de plaats in van Libelle, die in de tweede aflevering ontmaskerd werd.



‘The Masked Singer’ kende vrijdagavond een spannende ontknoping: niemand minder dan Dina Tersago (41) bleek in het pak van Libelle te zitten. “Toen ik de eerste keer een minuutje dat masker ophad, dacht ik nog: dat valt wel mee. Maar bij de eerste repetitie ben ik helemaal geblokkeerd. Ik zag amper iets door dat zwarte gaas omdat ik verblind was door de spots”, vertelt de ‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice over de soms zware repetities.

Intussen heeft VTM bekendgemaakt dat de opvolging verzekerd is. “Volgende vrijdag komt Suikerspin meezingen”, onthult Dina. “Ik vind het wel tof dat er onverwachte dingen gebeuren. Sommige mensen denken dat ze iedereen al geraden hebben, en dan is het: ‘Lap, weer een nieuwe, wie is dat nu weer?’” (lacht)

Je ziet ‘The Masked Singer’ elke vrijdagavond om 20.40 uur op VTM en VTM GO.

