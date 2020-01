Alweer heel wat topreeksen: zo ziet Netflix eruit in 2020 DBJ

09 januari 2020

00u00 14 TV De eerste Belgische Netflix Original, een herwerking van Oscarkanon 'One Flew over the Cuckoo's Nest' of de langverwachte nieuwe seizoenen van 'La Casa de Papel' of 'The Crown'. Netflix pakt ook in 2020 uit met enkele kleppers van series en die zetten wij - onbaatzuchtig als we zijn - voor u op een rijtje.

'Cursed'

Eigenzinnig Arthurverhaal

De meest gehypete nieuwe Netflixreeks is 'Cursed'. De verwachtingen zijn hoog, omdat het idee voor de reeks uit de koker van Frank Miller komt, de man die de 'Batman'-comics schreef waarop 'The Dark Knight'-filmreeks gebaseerd is. Nu vond hij inspiratie bij middeleeuwse superhelden: Koning Arthur en zijn rondetafelridders. Een eigenzinnige versie, want de hoofdrolspeelster is de jonge tiener Nimue, gespeeld door Katherine Langford (23). Zij vertolkte eerder de hoofdrol van Hannah in '13 Reasons Why'. Samen met Arthur (Devon Terrell) probeert ze tovenaar Merlijn te vinden, om hem een eeuwenoud zwaard af te leveren.

'Ratched'

Eindelijk uitleg bij film uit 1976

In 1976 won 'One Flew over the Cuckoo's Nest' liefst vijf Oscars. In de film probeert een weergaloze Jack Nicholson een gevangenisstraf te ontlopen door zich te laten opnemen in de psychiatrie, maar daar wordt hem het leven onmogelijk gemaakt door de ronduit boosaardige verpleegster Ratched. In deze reeks scharen de makers zich in het spoor van de verpleegster, om te verklaren waar ze haar psychopatische trekjes vandaan heeft. Een originserie, zoals dat heet. Hoofdrolspeelster is niet opnieuw de inmiddels 85-jarige Louise Fletcher, maar Golden Globe-winnares Sarah Paulson. Dat er veel verwacht wordt van de reeks, bewijst het robbertje dat Apple en Netflix uitvochten om de rechten te verkrijgen. Ook Sharon Stone speelt een rol in de reeks, maar welke is nog niet bekend.

‘Into the night'

Eerste Netflix Original uit België

Een primeur dit jaar op Netflix, want met 'Into the Night' verschijnt de allereerste Belgische Netflix Original Serie. In de psychologische sciencefictionreeks wordt heel de wereld verbrand door de zon. Enkel de passagiers op een nachtvlucht vanuit Brussel kunnen eraan ontkomen en moeten blijven vliegen om te overleven. Jason George - bedenker van 'Narcos' - schreef het scenario, het Belgische regisseursduo Dirk Verheye en Inti Calfat ('Over water') stond achter de camera. Bekende Vlaamse acteurs spelen niet mee. Tenzij je Jan Bijvoet, bekend van zijn rol als griezel JB in 'Van vlees en bloed', nog niet vergeten bent.

'La Casa de Papel'

Dé favoriet van de Belgen is terug

Een vierde seizoen van de Spaanse bankroversreeks komt uit in april en daar kijkt u nu al reikhalzend naar uit. Uit cijfers die de streaminggigant een tijdje geleden vrijgaf, bleek dat 'La Casa de Papel' de populairste Netlfix-serie in België was. Waar het vierde deel precies over gaat, is nog niet helemaal duidelijk, maar we kunnen ervan uitgaan dat dat zich ook in de bank zal afspelen. In de eerste twee seizoenen probeerde de bende overvallers de Spaanse Munt te overvallen. In het derde trokken ze met hun rode overalls naar de Spaanse Nationale Bank.

'The Crown'

Daar is Diana

Olivia Colman won zondag nog een Golden Globe voor haar rol van Queen Elizabeth II in 'The Crown'. Op zich is dat niet zo heel bijzonder, want in amper drie seizoenen won de reeks al elf van die beeldjes. Wel bijzonder is de intrede van prinses Diana in de vierde reeks. De relatief onbekende Britse actrice Emma Corrin (foto) lijkt alvast sprekend op haar.

'AJ and the Queen'

Voor fans van dragqueen RuPaul

Heb jij intussen al alle seizoenen van de realityreeks 'RuPaul's Drag Race' gezien op Netflix en mis je de bekendste dragqueen ter wereld op je scherm? Niet getreurd, want vanaf morgen brengt de streaminggigant het komische 'AJ and the Queen'. In de serie, die in goede banen werd geleid door 'Sex and the City'-showrunner Michael Patrick King, speelt RuPaul de rol van Ruby Red. Zij is een echte dragdiva, maar heeft helaas het geluk niet meer aan haar zijde. Samen met haar onwaarschijnlijke reispartner AJ, een tienjarige weesjongen, trekt ze de VS door om een boodschap van liefde en aanvaarding te verkondigen. Het levert niet alleen een visueel en muzikaal pareltje op, maar ook een leuke knipoog naar 'Drag Race'. Wie goed kijkt, ziet immers heel wat queens aan het werk die eerder al hun opwachting maakten in dat programma. Ook Tia Carrere, die rond de eeuwwisseling schitterde in 'Relic Hunter', zal in deze serie te zien zijn. Extravaganza!