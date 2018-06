Alwéér groot verlies in 'The Walking Dead': ook dit geliefde personage vertrekt MVO

04 juni 2018

16u28 0 TV Lauren Cohan, die de rol van Maggie Greene speelt in 'The Walking Dead', zal de serie verlaten na slechts 6 afleveringen van het nieuwe seizoen. Dat bevestigen bronnen op de set.

Maggie kwam voor het eerst voor in seizoen twee en was sindsdien te zien in maar liefst 108 afleveringen. Haar sterke wil en aanpassingsvermogen deed vermoeden dat zij de volgende leider van de groep zou worden, maar die hoop is nu vervlogen.

Cohen verlaat de zombie-reeks uit eigen initiatief. Ze ruilt 'The Walking Dead' voor de hoofdrol in een nieuwe ABC-serie, 'Whiskey Cavalier'. De programmamakers probeerden haar nog te overtuigen om te blijven, maar ze werden het niet eens over een nieuwe deal. In seizoen 9 zal ze nog in 6 afleveringen opduiken, om daarna voorgoed te verdwijnen.

Vorige week raakte al bekend dat Andrew Lincoln, hoofdrolspeler in de rol van Rick Grimes, de serie zou verlaten. Vermoedelijk deed hij dat niét uit eigen wil, gezien hij het enkele weken eerder nog had over zijn toekomst in de reeks. Zijn vertrek werd dit weekend officieel bevestigd door zijn co-acteur Roman Reedus, aka Daryl Dixon. Hij plaatste een foto op Instagram met als bijschrift: "Een eerbetoon aan één van de beste mannen die ik ooit heb gekend".

Er wordt nu gefluisterd dat zijn personage de geanticipeerde leidersrol op zich zal nemen. Daryl zou Rick dus gaan vervangen. Iets waar fans niet geheel op tegen zijn - Dixon is enorm populair - maar zó veel verlies in één seizoen? Dat heeft zelfs deze extreem bloederige reeks nog niet meegemaakt...

