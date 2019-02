Alwéér een buitenechtelijke affaire in Australische ‘Blind Getrouwd’ MVO

18 februari 2019

07u26 0 TV Waar de Vlaamse ‘Blind Getrouwd’ een lief en romantisch programma is, lijkt de Australische versie meer op ‘Temptation Island’. Vorig jaar ontstond er een buitenechtelijke affaire tussen de verschillende kandidaten, en ook dit keer is het prijs.

Het grote verschil met België is dat de Australische koppels in hetzelfde gebouw wonen en elkaar vaak zien. Elke week komen ze samen voor een etentje. Ze krijgen niet apart de kans om elkaar beter te leren kennen, maar zijn haast constant in groep. Dat zorgde er meer dan eens voor dat de vonk oversloeg... bij het verkeerde koppel.

Deze keer ging het fout tussen Ines en Bronson, die vanaf hun huwelijksdag al doorhadden dat er geen chemie was tussen hen. Ines liet daarop haar oog vallen op Sam, die blind trouwde met een andere vrouw, Elizabeth. Sam ziet Elizabeth echter niet zitten, omdat ze naar eigen zeggen zijn type niet is - wat hij ook duidelijk liet merken toen hij haar achterliet tijdens hun huwelijksreis om zijn ex-vriendin te gaan troosten. Sam en Ines hebben ondertussen beslist dat ze het liever samen proberen dan met hun partner uit het programma, en dat zorgt voor de nodige drama.

Het gekke is dat de Australische koppels, in tegenstelling tot de Belgische, elke week mogen kiezen of ze in hun blind getrouwde relatie blijven of niet. En hoewel hun relaties nergens naartoe gaan, kiezen Ines en Sam er toch elke keer voor om bij elkaar te blijven. Niet omdat ze denken dat het toch nog goedkomt met hun partner, maar omdat ze een affaire willen beginnen met elkaar. Ze noemen dat plan ‘Operation Cupcake’. Cupcake is hun codewoord om in het geheim af te spreken.

(Lees verder onder de video)

In de preview van de volgende aflevering is te zien dat hun operatie zal slagen: tijdens een groepsreis kussen ze elkaar. Maar... niets is wat het lijkt. Bronnen op de set beweren dat Ines en Sam helemaal geen klik hadden met elkaar. Het hele scenario werd bedacht door de producers van het programma, die vorig jaar merken dat hun kijkcijfers fiks omhoog gingen toen er een affaire ontstond tussen de verschillende koppels. “Ines en Sam gingen akkoord om tegen betaling wat drama te veroorzaken”, klinkt het. “In werkelijkheid kunnen ze elkaar niet uitstaan.”

Dat zou inderdaad kunnen kloppen, want we weten intussen al dat het tussen Sam en Ines uiteindelijk ook foutloopt. De opnames van de show vonden enkele maanden geleden plaats, en Sam heeft ondertussen al een nieuwe vriendin.