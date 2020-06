Als we niet naar 'De stoel' mogen, komt hij naar ons MC

02 juni 2020

00u00 0 TV Goed nieuws voor de vele diehardfans van het zomerse tv-spel 'De stoel': het populaire Eén-format hoeft niét te wijken door het coronavirus. Toch zal er deze keer geen dagelijkse volkstoeloop richting de strandstoel bij zijn, want 'De stoel' komt dit jaar naar de mensen toe. De makers van het programma hebben nog een paar weken om dat concept tot in de details uit te werken, vooraleer het programma op de buis komt.

Met pieken tot 750.000 kijkers is 'De stoel', dat begin juli vorige zomer de kaap van 800 afleveringen rondde, al jaren een kijksucces. Het format begon in 2000 als een kleine rubriek in het vakantiemagazine '1000 zonnen en garnalen'. De dagelijkse race naar de strandstoel overleefde alle mogelijke veranderingen en ging vanaf de zomer van 2017 als zelfstandig programma van ruim vijf minuten verder.