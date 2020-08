Als twee druppels water: de eerste beelden van prinses Diana in ‘The Crown’ TDS

21 augustus 2020

15u04

De vierde reeks van de Netflix-serie ‘The Crown’ is vanaf 15 november te zien. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend. In het nieuwe seizoen keren oudgedienden als Olivia Colman (Queen Elizabeth) en Josh O’Connor (prins Charles) terug en maken ook een paar nieuwe figuren voor het eerst hun opwachting. Zo is Gillian Anderson te zien als Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Daarnaast speelt Emma Corrin de rol van Lady Diana, de vrouw van prins Charles. Het vierde seizoen richt zich vooral op de zoektocht naar een geschikte bruid voor prins Charles en de Falkland-oorlog waar het land in verzeild raakt. De conflictsituatie zorgt voor spanningen tussen premier Thatcher en de Queen en zaait ook verdeeldheid binnen het Britse koningshuis zelf.