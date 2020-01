Als student superfan van het eerste seizoen, nu te zien in het tweede: Amber Janssens speelt Claire in ‘Dertigers’ DBJ

31 januari 2020

00u00 0 TV Ze is mooi, jong, blond en de twee tv-reeksen waarin ze tot nu toe te zien was, zijn beiden een succes geworden. Met rolletjes in 'Geub' en 'Dertigers' is de acteercarrière van Amber Janssens (24) alvast goed uit de startblokken gekomen. “Ik houd alle opties open.”

Hoofdrollen kreeg ze nog niet, maar de trouwe Eén-kijker herkent haar zeker. Nadat Amber Janssens in 'Geub' de miss-kandidate speelde op wie Philippe Geubels een oogje had, is de jonge Brusselse nu opnieuw te zien in het tweede seizoen van 'Dertigers'. Daarin speelt ze studente Claire, de buurvrouw van hoofdpersonage Nora. “Het zijn mijn eerste twee televisiereeksen”, aldus Amber. “Daarvoor had ik enkel een paar rollen in kortfilms. Je kan natuurlijk nooit inschatten hoe populair die reeksen gaan worden, maar het is fijn dat ze het zo goed doen. Zeker in het geval van 'Dertigers', want daar kijken mijn vrienden ook naar. 'Dus dáár ben jij de hele tijd mee bezig geweest', zeggen ze dan. (lacht)”

VRT-journaliste

Janssens volgde een theateropleiding aan het Lemmensinstituut in Leuven en haalde nadien ook een masterdiploma Journalistiek. Ze werkte bij de VRT-nieuwsdienst, schreef zelf een toneelstuk en momenteel is ze naast het acteren ook als producer actief bij een Brussels productiehuis. “Het is fijn dat ik zoveel uiteenlopende dingen kan doen”, zegt Amber. “Acteren is fantastisch, maar het is ook een heel onzekere sector. Dat besef ik maar al te goed. Zolang het kan, blijf ik zoveel mogelijk verschillende dingen doen. Op die manier houd ik alle opties open, want zowel theater, televisie als journalistiek interesseert me.”

2,3 miljoen clicks

Het tweede seizoen van 'Dertigers' is nóg succesvoller dan het vorige. Op televisie haalt de zogenaamde 'realitysoap' gemiddeld 900.000 kijkers (inclusief uitgesteld kijken en herhalingen), maar vooral online is de reeks een absolute topper. Meer dan 2,3 miljoen keer werd een aflevering van het tweede seizoen al gestart op VRT NU. Liefst een derde van alle video's die op dat online streamingplatform bekeken worden, zijn afleveringen van 'Dertigers'. "Geweldig, en ook ik was van bij het begin een grote fan", zegt Amber. "Tijdens de examenperiode vorig jaar heb ik alle afleveringen aan een stuk bekeken. Gelukkig heeft dat geen invloed gehad op mijn resultaten achteraf. (lacht)"

Ondanks het kijkcijfersucces wordt Amber nog niet overrompeld door fans. "Al heb ik wel het gevoel dat ik heel wat kijkers van 'Dertigers' kruis", vertelt ze. "Soms blijven mensen me op het openbaar vervoer aankijken en denk ik: 'Zit er nu iets tussen mijn tanden of herkennen ze me?' (lacht)"

Deze maand kondigde de VRT een derde seizoen van 'Dertigers' aan en ook daarin zal Amber te zien zijn. "Ik was vereerd toen ze me opnieuw vroegen", zegt de jonge actrice. "Het was een heel fijne groep om mee samen te werken, dus ik kijk zeker uit naar de opnames."