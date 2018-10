Als Maggie De Block burgemeester wordt, kan dochter Julie geen schepen meer zijn: "We zullen zien wat de kiezer zegt" TK

03 oktober 2018

22u56 0 TV Momenteel is ze nog minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar misschien wordt Maggie De Block straks wel burgemeester. Ze is immers lijsttrekker in Merchtem. Klein probleem: als ze verkozen wordt, komt ze in het vaarwater van dochter Julie terecht. Zij staat immers óók op dezelfde lijst, en dus kan er maar een van de twee uiteindelijk in het bestuur zetelen.

Julie Asselman is uittredend schepen en OCMW-voorzitster in Merchtem, en komt nu opnieuw op voor Open VLD. Ze staat als vierde op de lijst, drie plaatsjes achter haar moeder. Opmerkelijk, want slechts een van de twee kan ook effectief verkozen worden: twee leden van hetzelfde gezin in hetzelfde bestuur, dat mag wettelijk gezien niet. Als Maggie burgemeester wordt, kan Julie dus geen schepen meer zijn.

Toch is er van een familievete geen sprake, vertelden beide dames vanavond in Gert Late Night. Ze wachten met een gerust hart de verkiezingen af en gunnen elkaar allebei de overwinning. "Ik ben fan van ons mama", aldus Julie. "Ze zou dat heel goed doen als burgemeester." En ook Maggie ziet er geen graten in. "We zullen eerst zien wat de kiezer zegt, want voor hetzelfde geld word ik niet verkozen."

Áls ze verkozen wordt, is het ook nog niet zeker of ze het ambt van burgemeester zal opnemen. Maggie is immers nog steeds minister. "Dan kan ik me laten vervangen als burgemeester, dat doen wel meer ministers", verklaarde ze. De plaatsvervangende burgemeester zal in elk geval niet dochter Julie zijn. "Dat is onmogelijk. De functie zal in dat geval naar de persoon met het tweede grootste aantal stemmen op de lijst gaan."