Als je vanaf vandaag elke dag een aflevering van ‘Game Of Thrones’ kijkt, ben je net op tijd klaar voor seizoen 8 MVO

15 januari 2019

11u28

Bron: Facebook 8 TV Heeft al die ophef over het laatste seizoen van ‘Game Of Thrones’ je nieuwsgierig gemaakt? Of wil je gewoon alles nog eens herbekijken voor je aan seizoen 8 begint? Dan is dit de perfecte kijktip.

Wie vanaf deze week elke weekdag één aflevering van ‘Game Of Thrones’ bekijkt, is net op tijd klaar voor de start van het laatste seizoen. Als je vandaag dus als leek aan het programma begint, kan je binnenkort als doorwinterde expert meekijken naar de conclusie van het verhaal.

Technisch gezien was de ideale start maandag al, maar aangezien het weekend niet meegeteld is in het schema, kan je door één zaterdag te kijken toch nog de deadline halen. Daarbij, eens je begonnen bent garanderen we je dat je niet zal kunnen stoppen na één aflevering.