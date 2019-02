Als de vrouwen vechten om Jos, laat 'Hotel Römantiek' mystery-mannen los Redactie

13 februari 2019

00u00 0 TV De temperaturen in de Tunesische woestijn gaan in de derde aflevering van 'Hotel Römantiek' de hoogte in. Lucienne en Bernard voegen zich weer bij de groep nadat ze in de vorige aflevering een onderonsje hadden gewonnen. Ook vanavond sturen Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven De Leijer een duo op zo'n date.

De twee zussen Leen en Hilde weten alvast met wie ze zo'n afspraakje willen: Jos (foto). "Onze vader heette ook Jos en hij was óók een lange, slanke man", klinkt het bij de dames. Als daar maar geen familieruzies van komen... Bovendien ligt Jos bij de andere vrouwen eveneens goed in de markt.

Maar zijn broodje is nog niet gebakken, want vier extra mystery-mannen maken hun intrede. Zij mogen elk hun favoriete dame aanduiden en met haar wordt dan een niet zo toevallige ontmoeting geregeld. Op hotel, bij de ambassade, in de hamam of op straat: de uitverkoren vrouwen weten niet wat hen overkomt. (KD)

'Hotel Römantiek'

VIER 20.35 uur