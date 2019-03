Alloo op bezoek bij ploegleider Patrick Lefevere: “De arrogantie van de organisatoren is mijn grootste ergernis” DBJ

04 maart 2019

18u38 0

“Vergeleken met andere sporten zijn wielrenners clochards,” zegt de bekendste Vlaamse ploegleider Patrick Lefevere in ‘Alloo Bij’. Over zijn grootste ergernis moet de meeste succesvolle wielermanager ter wereld niet lang nadenken. “De arrogantie van de organisatoren. Het is een gebrek aan respect voor de atleten, en dat uit zich in alles. Slechte hotels, slechte prijsverdeling, lachwekkend startgeld, we krijgen 48.000 euro om in de Tour de France te rijden. Er is een syndicaat voor wielrenners, die mannen rijden hier rond in een Mercedes maar doen geen kloten.” Meer morgen in een nieuwe aflevering van Alloo Bij, dinsdag om 21.40 bij VTM.