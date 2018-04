Alles wat we weten over seizoen 8 van 'American Horror Story': hogere sferen, radioactiviteit en véél bekende gezichten MVO

11 april 2018

12u07 0 TV Het is weer zover: tijd om een nieuw seizoen van de griezelreeks 'American Horror Story' op te nemen. Het filmen start pas op 16 juni, maar ondertussen is er al heel wat bekend over de cast én de plotlijn. Dit is alles dat we al weten.

De reeks staat erom bekend elk seizoen te werken met een vast groepje acteurs, maar met een hele nieuwe verhaallijn. Het plot van seizoen 1 heeft dan ook niets met seizoen twee te maken, en ga zo maar verder. Na succesvolle thema's als 'Freakshow', 'Hotel' en 'Cult' is het nu raden naar het volgende.

Hoewel programmamaker Ryan Murphy het liefst volledig geheim zou houden, hebben oplettende fans het toch al achterhaald. Volgens een goede bron zouden de auteursrechten op het programma zijn geregistreerd onder 'American Horror Story: Radioactive', wat doet vermoeden dat we enkele lugubere resultaten van een radioactieve ontploffing te zien zullen krijgen. Om het allemaal nog een beetje enger te maken, bevestigde Murphy dat de show zich in de nabije toekomst afspeelt, zo'n achttien maanden na de start van de opnames.

(lees verder onder tweet, nvdr.)

A new trademark has been filed for "American Horror Story: Radioactive". Could this be the name of the next season? #AHS8 👀 pic.twitter.com/xSG1SKfRAo AHS LEAKS(@ ahsleak) link

De kans is groot dat dit gerucht klopt, gezien fans vorig jaar op exact dezelfde manier de titel van 'Cult' hebben achterhaald. Die reeks ging dieper in op de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen, en volgden een psychopaat die Trump als inspiratie gebruikte om een racistische, moordende cultgroep op te richten.

Fantasy

Verder wilde Murphy nog kwijt dat het thema deze keer weer veel te maken zal hebben met fantasy, en dichter aanleunt tegen de sfeer in de seizoenen 'Coven' en 'Asylum'. Er zou sprake zijn van 'hogere sferen' en paranormale krachten. In combinatie met een mogelijk kernramp-scenario belooft dat heel bijzonder te worden.

Cast

Populaire castleden Sarah Paulson en Evan Peters keren opnieuw terug in seizoen 8. Zij zijn de enige castleden die in élk seizoen van de reeks blijven opduiken. Paulson en Peters hadden in seizoen 7, 'Cult', alvast de twee hoofdrollen te pakken. Over de nieuwe rol van Paulson is nog niets geweten, maar Murphy geeft al wel iets over de rol van Peters prijs. Die laatste speelde een zware rol in het laatste seizoen: hij kroop in de huid van psychopaat en sekteleider Kai Anderson. "Die rol was heel belastend voor Evan," aldus de programmamaker. "Daarom wil ik hem nu een lichtere rol geven." Peters zal voor een humoristische noot zorgen als kapper. In voorbije seizoenen bewees hij al dat hij sterk uiteenlopende rollen aankan. Zo speelde hij in eenzelfde seizoen al twee verschillende personages.

Ook Kathy Bates, Adina Porter en Cheyenne Jackson zullen nog eens te zien zijn. Billy Eichner en Leslie Grossman, nieuwe gezichten uit seizoen 7, zijn eveneens aan de cast toegevoegd. Bates zou één van de hoofdrollen krijgen.

Geen Lady Gaga, wél Joan Collins

Opvallend: Joan Collins, bekend door haar legendarische rol in 'Dynasty', zal in het programma te zien zijn. Het is niet ongebruikelijk dat er af en toe een grote naam opduikt in de reeks. In 'American Horror Story: Hotel' ging Lady Gaga met één van de hoofdrollen aan de haal. Over een eventuele terugkeer van de zangeres is nog niets bekend, maar het is niet waarschijnlijk gezien zij een vast contract heeft in Las Vegas.

Nu is het nog wachten op fan-favorieten zoals Emma Roberts en Matt Bomer. Hun aanwezigheid in de serie werd nog niet bevestigd.

Nog even geduld

Wanneer seizoen 8 op het kleine scherm te zien zal zijn is voorlopig nog niet bekend. Wel liet Ryan Murphy al weten dat we ons pas tegen de kerstperiode aan nieuwe afleveringen mogen verwachten.

In addition to Sarah, Evan and Kathy; Adina Porter, Leslie Grossman, Billy Eichner and Cheyenne Jackson will all be returning for Season 8. #AHS #AHS8 pic.twitter.com/UcnQKsnGCj AHS Central(@ Facts_AHS) link