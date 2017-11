Alles wat u miste in 'Tabula Rasa': Mie herinnert zich steeds meer gruwel MVO

06u17 0 één Mie herinnert zich wat er met haar dochtertje is gebeurd. TV Een hoop gruwelijke onthullingen tijdens de dubbele aflevering van 'Tabula Rasa', deze week. Mie herinnert zich steeds meer over de voorbije maanden, maar het is meer druk dan ze aankan.

Al in de openingsscène wordt het duidelijk dat Mie haar oude leven mist. Ze kijkt vol nostalgie terug op haar tijd als musicalster, iets waar ze nu enkel nog van kan dromen.

Daar komt nog eens bij dat Bennoit steeds vaker weg is van huis, en Mie niet graag alleen met Romy achterblijft.

Wanneer ze haar gedachten probeert te verzetten op het Halloweenfeestje, loopt ook dat uit de hand.

Dan is er nog inspecteur wolkers, die zware middelen inzet om zijn zoon terug te vinden.

Maar de meest schokkende onthulling komt er in de vorm van Romy's grafzekje. Het is blijkbaar niet de eerste keer dat Mie ontdekt dat haar dochter gestorven is. En haar familie speelde het spelletje gewoon mee. Mie is mentaal nog niet in staat om de dood van haar dochter te verwerken...

Tot slot herinnert ze zich steeds meer over de verdwijning van Thomas De Geest. In de badkamer krijgt ze een onheilspellende droom. Of was het nu een herinnering aan een moord?