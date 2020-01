Allerlaatste draaidag ‘De Kotmadam’ zit erop: taart (en tranen) voor Snoepie en Lolly DBJ

30 januari 2020

00u00 0 TV Na 29 jaar, 25 seizoenen en meer dan 350 afleveringen is gisteren in de RV-studio's in Mechelen de allerlaatste scène van 'De kotmadam' opgenomen. Hoofdrolspelers Katrien Devos (68) en Mark Verstraete (71), die al die jaren kotmadam Jeanne en haar echtgenoot Jef vertolkten, werden nadien door hun collega's verrast.

In de reeks heeft Devos een snoepwinkeltje, en de koosnaampjes van het koppel zijn dan ook 'Snoepie' en 'Lolly'. En dus werd het afscheid op de set gevierd met een lekkere taart en bloemen. "Toch een emotioneel moment", zei Devos. "Al blijf ik stilletjes hopen dat er ooit nog een vervolg komt. Je weet maar nooit."

Verstraete had het erg moeilijk en werd omarmd door zijn tv-echtgenote en bezieler René Vlaeyen. "Ik had niet verwacht dat ik zo emotioneel ging reageren", zei Mark achteraf met tranen in de ogen. "Het is een fijne tijd geweest en ik ben blij dat we het vijfentwintigste seizoen sterk kunnen eindigen."