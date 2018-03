Allerlaatste aflevering 'Game of Thrones' brengt veel doden, maar ook staande ovatie van een kwartier MVO

14 maart 2018

07u15 18 TV Volgend jaar is het zover: de hitserie 'Game of Thrones' loopt dan op zijn einde. Fans zijn al volop aan het speculeren over de ontknoping van het verhaal, maar de medewerkers van producent HBO weten ondertussen al hoe het écht zit. Na het voorlezen van het script volgde er een staande ovatie die maar liefst een kwartier duurde.

HBO bevestigt dat er verschillende belangrijke personages zullen sterven tijdens de allerlaatste aflevering van de show. De castleden zelf waren naar eigen zeggen erg blij met de verhaallijn. Ook zij applaudisseerden een kwartier lang mee.

"Het was een enorm krachtig moment in ons leven en in onze carrière", vertelt Francesca Orsi, vicevoorziter van HBO. "Geen van de castleden had de scripts daarvoor al te zien gekregen, dus waren ze allemaal geshockeerd toen ze te weten kwamen hoe ze aan hun einde kwamen.” Dat bevestigt de vrees van veel fans: dat meerdere geliefde personages de reeks niet zullen overleven.

Momenteel zijn Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister en Cersei Lannister de belangrijkste personages die meedingen naar de Iron Throne. Allemaal overleefden ze de volledige zeven seizoenen die momenteel al zijn uitgebracht. Of ze het ook allemaal zullen halen tot het einde van seizoen acht, is héél twijfelachtig.