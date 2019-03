Allemachies: Bassie en Adriaan zetten ‘verloren’ aflevering op YouTube TK

29 maart 2019

09u44

Bron: ANP 0 TV Bassie en Adriaan hebben vandaag een 'verloren' aflevering uit hun beroemde serie ‘Het Geheim van de Sleutel’ uit 1978 op hun YouTube-kanaal geplaatst. Het gaat om een aflevering waarvan de originele filmrol na één keer uitzenden zoek is geraakt. Het enige wat ervan is overgebleven, is een kopie op videoband.

"De kwaliteit is helaas niet goed genoeg om uit te brengen op dvd", vertelt Aad van Toor. "Gelukkig kunnen we nu via ons YouTube-kanaal de aflevering toch aan iedereen laten zien. Het gaat om een unicum."

Met het plaatsen van de aflevering vieren Bas (83) en Aad van Toor (76) dat ze 100.000 abonnees en meer dan 70 miljoen views hebben behaald op hun kanaal. Dagelijks worden de video's van het duo nog duizenden keren bekeken. Het aantal views groeit maandelijks zelfs met ruim 3 miljoen hits.



Plaaggeest

Ook op iTunes en Spotify wordt nog massaal geluisterd naar de liedjes van het tweetal. Bas en Aad van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder.

De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder ‘De Plaaggeest’, ‘De Diamant’ en ‘Het Geheim van de Sleutel’. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.