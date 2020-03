Alleen winnaars in tv-clash van zondag: ‘De Mol’ 1.026.000, Jeroen Meus 962.000 en ‘Blind Getrouwd’ 813.000 kijkers MC

09 maart 2020

11u08 0 TV Het was een tv-strijd van zacht tegen onhard op zondagavond. Met enkel winnaars na de eerste strijd, zo blijkt nu. Ruim 2,8 miljoen Vlamingen zaten zondagavond voor hun tv. Dat is het hoogste cijfer sinds juli 2018, met de wk-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk.

De instap van ‘De Mol’ was goed voor 1.026.000 kijkers die live of uitgesteld later op de avond de fratsen van de mol volgden. ‘Blind Getrouwd’, op VTM, haalde 813.000 kijkers. Vorige zondag was dat 909.000 fans. Een verlies, maar beperkt. Ook ‘Twee Tot De Zesde Macht’ hield goed stand. Meus en zijn vrienden scoorden 962.000, kijkers. Vorige week waren er dat nog 1.050.000.

Op vrijdag bleef ‘The Voice Kids’ opmerkelijk goed scoren. Dit keer keken 850.000 fans. ‘Temptation Island’ was op VIJF goed voor 241.000 nieuwsgierigen.