Alle zes seizoenen van 'Sex and the City' binnenkort te zien op Play van Telenet SDE

16 oktober 2019

14u45 0 TV Het eerste seizoen van ‘Sex and the City’ mag ondertussen al 21 jaar oud zijn, toch zit de reeks nog steeds rotsvast in ons collectieve geheugen verankerd. Vanaf 21 oktober zijn alle zes seizoenen dan ook beschikbaar op Play (en Play More) van Telenet.

‘Sex and the City’ dook in de levens van Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda en toonde hoe de vier vriendinnen omgingen met seks, vriendschap, dating en carrière maken in New York. Met een focus op New York, designer schoenen en vriendschappen voor het leven zou het geen verrassing mogen zijn dat ‘Sex and the City’ een hit werd, maar de serie blijft bij omdat ze méér was dan een luchtige rom-com of lichtvoetig escapisme. De vertolkingen van Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Catrall en Kristin Davis, de sterke scenarios - gebaseerd op de columns van Candace Bushnell - en de ongeëvenaarde outfits van styliste Patricia Field bleken een enorm succesvol recept.

De zes seizoenen zijn vanaf 21 oktober te zien op Play en Play More van Telenet.