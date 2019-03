Alle seizoenen van ‘The Walking Dead’ staan vanaf vandaag op Netflix MVO

01 maart 2019

16u56 0 TV Goed nieuws voor fans van ‘The Walking Dead’, want vanaf vandaag zijn alle acht seizoenen van de AMC-show te zien op Netflix.

Bloed, zombies en spannende cliffhangers, naast ‘Game Of Thrones’ is ‘The Walking Dead’ waarschijnlijk de tv-reeks met de meeste (onverwachte) sterfgevallen. Wie al fan is kan het programma vanaf nu helemaal uitkijken via Netflix, maar het is uiteraard ook fijn voor wie graag wil beginnen kijken en alles in één keer wil zien. Bingewatchen, maar!

‘The Walking Dead' is ondertussen hernieuwd voor seizoen 9.