Alle klassiekers, maar ook nieuwste kaskrakers: Disney+ maakt volledig aanbod bij Belgische lancering bekend TDS

03 september 2020

19u48

Bron: DISNEY 1 TV Kijkers hebben er lang op moeten wachten, maar het geduld van de Belgische Disneyfans wordt binnenkort eindelijk beloond. Disney+ zal vanaf 15 september in ons land beschikbaar zijn. Vandaag maakte de streamingdienst het volledige aanbod voor ons land bekend.

Het gaat over meer dan 700 films, 350 series en 59 Disney+ Originals, producties die exclusief op het platform te bekijken zijn. Er zijn verschillende populaire titels die opvallen in het lijstje: zo pakt Disney+ uit met maar liefst 30 seizoen van ‘The Simpsons’, goed voor 663 afleveringen. Ook de fans van nostalgie werden niet vergeten: praktisch alle titels uit de jaren 90 zijn te bekijken, zoals ‘Boy Meets World’ en ‘Hannah Montana’.

Niet enkel liefhebbers van reeksen, maar ook filmfanaten worden op hun wenken bediend. Alle iconische sprookjes van Disney - denk aan ‘De kleine zeemeermin’, ‘Lady en de vagebond’ en ‘De Aristokatten’ - zijn op te vragen. Net als de nieuwste kaskrakers als ‘Frozen’, ‘Frozen 2', ‘The Lion King’ en meer. En ook de klassieke toppers zijn nog steeds te streamen: van ‘Doctor Dolittle’, over ‘Mrs Doubtfire’ tot ‘The Sound of Music’ en ‘Sister Act’.

Marvel-helden

Sinds de overname van 20th Century Fox heeft Disney ook de rechten op enkele andere toffe series verworven, zoals die van ‘The X-Files’ en ‘American Horror Story’. Ook de filmrechten voor franchises als ‘X-Men’, ‘Deadpool’ en ‘Fantastic Four’ zijn nu in handen van Disney, waarmee ze hun Marvel-setje aanvullen.

Ook Disney+ komt met originele content. En dat zijn niet zomaar flutseries, maar producties waar miljoenen tegenaan gegooid worden. Vooral ‘The Mandalorian’ is sinds de lancering populair bij Star Wars-fans. Daarnaast biedt Disney+ ook eigen Marvel-series aan zoals ‘Loki’, over de enorm geliefde halfgod uit ‘Thor’ en ‘Falcon & The Winter Soldier’, die we kennen uit ‘Captain America’. Het platform schotelt ook documentaires en series van National Geographic voor.

En Mulan?

Eerder maakte Disney bekend dat ‘Mulan’ definitief geen grote bioscooprelease krijgt. De film, een live-actionversie van de gelijknamige animatiefilm uit 1998, is vanaf september in de meeste landen alleen op Disney+ te zien. Dat kost abonnees wel 22 euro extra voor een premium abonnement. Voor andere films, zoals beoogde blockbusters ‘Black Widow’ en ‘Soul’, hoopt het bedrijf voorlopig wel op een bioscooppremière.

Je kan de volledige catalogus hier inkijken.

