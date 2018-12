Alle finalisten zijn gekend! De hoogtepunten van de laatste ‘gewone’ Slimste Mens Mark Coenegracht

06 december 2018

Geen prettig avondje voor Antwerps politica Jinnih Beels die meteen naar huis wordt gestuurd: de hoogtepunten van de laatste 'gewone' Slimste Mens.

Komen, trachten mee te spelen en weer naar huis gestuurd. Antwerps SP-A-boegbeeld Jinnih Beels beleefde een fletse en ongemakkelijke avond bij haar doortocht in ‘De Slimste Mens’. Op enkele betere momenten na, zat Beels geen seconde in de wedstrijd. Die werd gemakkelijk overheerst door Peter Van de Veire, die zich op plaats drie van beste spelers van dit seizoen nestelde en superkandidaat voor de eindoverwinning is.

De eerste finale-aflevering, volgende maandag, wordt een VRT-onderonsje met drie vrouwen. Radio1-stem Layla El-Dekmak stoot gewoon door naar de finaleweken na een prima parcours en drie deelnames. Omdat Peter Van de Veire, ook al van de VRT, maar bleef winnen, zit hij in die finaleweken op plaats drie, na acteur Boris Van Severen en VTM-journaliste Julie Colpaert, sinds dit seizoen de nieuwe recordhoudster met twaalf deelnames.

El-Dekmak, door de jury nog eens uitgeroepen tot Wint Met-Gemak, neemt het maandag op tegen VRT-collega’s Michèle Cuvelier en Annelies Van Herck. Cuvelier is StuBru-stem, Van Herck één-nieuwsanker. Annelies werd opgevist omdat er maar één kandidaat uit de laatste ‘gewone’ aflevering maandag in de eerste finale-avond zit.

Valse noot in de laatste aflevering naar de finaleweken toe was dus nog kersvers politica Jinnih Beels. Ze zat ongemakkelijk (‘Ik draag een broek omdat ik nogal eens als een man zit’), ze speelde ongemakkelijk, ze scoorde ongemakkelijk. Ze eindigde logisch achteraan in het reguliere spel, na weinig opvallende prestaties in ‘3-6-9’, ‘Open deur’ en ‘Puzzel’. De filmpjesronde kon haar niet meer redden.

Ook in de finale was ze zwak. Zo kon ze niks zinnigs bedenken bij een vraag over Caesar salade, de stad Ieper, Kat Kerkhofs, het Vrijheidsbeeld en de grootste Italiaanse regio’s. Dan zit er alleen verlies in. ‘Jinnih, het blijft bij één deelname’. Meer kon presentator Van Looy niet vaststellen.

De uitschuiver van Beels hoeft geen ramp te zijn. Ook huidig burgemeester Bart De Wever werd ooit bij zijn eerste deelname aan de Slimste Mens meteen uitgeschakeld. Hij kwam jaren later terug en werd meteen recordhouder. In een thriller van een finale verloor hij toen vooralsnog de titel aan Freek Braeckman.

Aflevering dertig werd gedomineerd door Peter Van de Veire die haast met de vingers in de neus won. Vanaf vraag 1 van het doorgaans onbelangrijke eerste onderdeel ‘3-6-9’ werd duidelijk dat de parate kennis van Van de Veire ver boven die van de concurrentie lag. En, zoals we eerder al meldden, om een goeie quiz te hebben moet je drie goeie kandidaten hebben. Dat zat er niet in.

Rode draad was de gimmick over lokale slagers en bakkers. Kandidaten en presentator mochten naar hartenlust wat namen en adressen van warme bakkers en goeie slagers proclameren.

Jurylid Philippe Geubels was aan zijn tweede avond toe. Dit keer in gezelschap van Wim Helsen. Geubels leek nu en dan met de handrem op te rijden, flitste een paar keer, maar haalde toch niet het uitzonderlijk hoge niveau van vorige seizoenen. En het sjlijmsjlakje-verhaal en –rollenspel van Helsen hebben we nu ook wel gehad.

De leukste quotes

Geubels (over diploma’s): ‘Ziet naar Erik. Ge hebt mensen die net succesvol zijn en toch diploma’s hebben’.

Geubels (over Beels): ‘Die is hier al coalities aan het vormen’.

Geubels (of hij Enzo Knol kent): ‘Erik, gij zijt de enige knol die ik ken’.

Erik: ‘Een vraag over vissen moet toch kunnen?!’ Waarop Geubels: ‘Ik zie daar geen graten in’.

Jinnih Beels (tegen Erik): ‘Ik vind dat uw tips op niks trekken’.

Helsen: ‘Ik heb jarenlang gedacht dat onze slager Jef heette. Als ik met ons ma meeging naar de slager bestelde ze altijd préparé van de Jef’.

Geubels: ‘Ik heb nog een leuke krantenkop: Slager in Hove zijn computer is gehackt’.

Geubels: ‘In elke stad heb je een Turkenstraat. In Gent is dat de Sleepstraat. In Antwerpen de Brederostraat en in Beringen is dat Beringen’.

Geubels: ‘Het is niet omdat ik eruit zie als een glazen bol, dat ik de toekomst kan voorspellen’.

Kantelmomenten

Peter zet meteen de toon door alleen seconden te pakken in ‘3-6-9’.

Jinnih doet het in ‘Open Deur’ en ‘Puzzel’ net minder dan haar concurrenten.

In de fotoronde verliest vooral Layla erg veel tijd

De filmpjesronde doet zijn ding voor één keer niet. Enkel Layla kan extra seconden inpikken bij het ultieme fragment.

In de finale laat de politica te veel kansen liggen om het Layla moeilijk te maken. Zelfs een foutje omdat ze zich niet laat zakken onder de score van Jinnih kan haar niet hinderen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter Van de Veire 374 sec.

2. Layla El-Dekmak 331 sec.

3. Jinnih Beels 309 sec.

De negen finalisten

1. Julie Colpaert 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Peter Van de Veire 6 deelnames 5 overwinningen, 1 gewonnen finale

4. Rani De Coninck 6 deelnames 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Sven Gatz 6 deelnames 1 overwinning, 4 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Wouter Vandenhaute 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Saartje Vandendriessche 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

9. Annelies Van Herck 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Eerste finale-aflevering

De eerste finale-avond wordt gespeeld door Layla El-Dekmak, die gewoon verder speelt, Michèle Cuvelier als achtste beste speler en Annelies Van Herck die wordt opgevist omdat Peter Van de Veire meteen op plaats drie staat van beste spelers van dit seizoen.