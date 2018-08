Alle coaches van 'The Voice Senior' bekend: ook Dana Winner, Helmut Lotti en Natalia nemen plaats in de stoel TK

13 augustus 2018

08u53

Bron: Joe 0 TV Dat Walter Grootaers coach wordt in 'The Voice Senior' was al bekend, maar nu kennen we ook de drie andere topartiesten die hun stoel binnenkort omdraaien voor muzikaal zangtalent van boven de 60 jaar.

Dana Winner, Helmut Lotti en Natalia zullen Walter vergezellen in de bekende Voice-stoelen, maar tegelijk ook tegen elkaar strijden om het allerbeste team samen te stellen. Dat maakte Helmut Lotti vanochtend zelf bekend in de ochtendshow van Sven Ornelis en Anke Buckinx op Joe.

Daarmee zijn de vier coaches van The Voice Senior nu allemaal bekend en weten 60-plussers met een straffe stem door wie ze straks mogelijk worden gecoacht. Inschrijven kan nog snel via vtm.be. De opnames van The Voice Senior gaan dit najaar van start.