Alle afleveringen van ‘Buffy The Vampire Slayer’ gratis te bekijken via Facebook Watch EDA

01 december 2018

11u24

Bron: Deadline, Facebook 0 TV Facebook heeft de niet-exclusieve streaming rechten verworven op een heilige drievuldigheid. Vanaf nu zijn alle afleveringen ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Angel’ en ‘Firefly’ gratis te bekijken via ‘Facebook Watch’, de video-on-demand service van de sociaalnetwerksite.

Het was Sarah Michelle Gellar zelf, die 6 jaar lang gestalte gaf aan de populaire vampierendoodster Buffy Summers, die vrijdagavond de aankondiging deed op Facebook.

Facebook verkreeg de niet-exclusieve rechten via een deal met 20th Century Fox Television. De sociaalnetwerksite probeert via nostalgie kijkers aan te trekken en gesprekken aan te wakkeren.

Hypothese testen

Fidji Simo, Facebook’s ‘Director of Video’, legt uit dat de netwerksite op zoek is naar content waarrond gebruikers in discussie kunnen gaan en een community kunnen oprichten. “Wanneer we mensen vroegen wat de belangrijkste trigger is voor gesprekken, kwam ‘nostalgie’ als één van de punten naar boven. Dit is een manier om de hypothese te testen”, aldus Simo.

Nieuwe ervaringen

Facebook hoopt hiermee de communities van die hard fans aan te spreken door hen nieuwe ervaringen te bezorgen. Facebook-gebruikers kunnen zelfs ‘watch parties’ organiseren vanaf hun tijdlijn en zo (virtueel) met een groep vrienden de reeksen bingewatchen. In de toekomst zal er nog meer nostalgische content, alsook originele content aangeboden worden via Facebook Watch.

Reboot

Volgens eerdere berichten zou er overigens een reboot van ‘Buffy The Vampire Slayer’ in de maak zijn. Heel wat diehard fans zijn hier niet mee opgezet en vinden dat de originele reeks nog steeds als een huis overeind staat. Mogelijk is dit een manier om die fans te troosten en tegelijkertijd de bloeddorstige honger naar splinternieuwe afleveringen aan te wakkeren.