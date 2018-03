Aljosja neemt het op voor zijn 'Blind Getrouwd'-collega Marjolein:

"Ik ben gechoqueerd door de venijnigheid van de boodschappen" Sabine Vermeiren

20 maart 2018

14u42 4 TV Er komt hulp uit onverwachte hoek voor Marjolein uit 'Blind Getrouwd', die na de aflevering van gisteren op sociale media de volle laag krijgt. Mede-deelnemer Aljosja schrijft in een open brief zijn verontwaardiging van zich af, en neemt het op voor haar. "Ik ben gechoqueerd door de venijnigheid van de boodschappen. Ik kan me niet inbeelden wat dit voor Marjolein moet zijn."

Aljosja ontpopt zich in 'Blind Getrouwd' tot de beminnelijke, zachte wederhelft van Lieve. Maar in de open brief die hij vandaag via VTM verspreidt is hij heel kordaat. Aljosja reageert op de vele reacties die er kwamen op Marjolein nadat zij en Mike besloten om opnieuw apart te gaan wonen.

Publieke mening

"Wie aan een tv-programma deelneemt, weet dat hij of zij zich blootstelt aan de mening van de tv-kijker. Wie aan het zowat meest populaire realityprogramma op de Vlaamse zenders deelneemt, beseft op voorhand dat deze publieke mening niet steeds positief, aangenaam om te horen of goed onderbouwd zal zijn. Je wapent je daartegen, en in het beste geval helpen de programmamakers je hierop voor te bereiden (wat voor ons zeker het geval is)", begint Aljosja zijn open brief. "Toch las ik met verbazing afgelopen maandagavond de vele reacties op sociale media over mijn mede-deelneemster aan 'Blind Getrouwd', Marjolein. Zeker op Twitter waren deze meningen ongemeen hard. Hoewel ik niet verbaasd was over het feit dat er negatief getweet werd, was ik gechoqueerd door de hoeveelheid en de venijnigheid van de boodschappen die de (virtuele) wereld werden ingestuurd."

(lees verder onder de foto)

Moed

"Wat reageerders soms lijken te vergeten, is dat achter elke figuur op tv een echte mens schuilgaat", gaat Aljosja verder. "Een mens die de dag na de uitzending de moed verzamelt om de deur uit te gaan, op de trein naar het werk te stappen en 's avonds misschien nog boodschappen te doen. Dat is, met een publiek van meer dan 1.3 miljoen kijkers, in de beste der omstandigheden al niet evident. Wat dit vanmorgen voor Marjolein moet zijn geweest, kan ik mij (gelukkig) niet inbeelden. Het is nog niet zo lang geleden dat de Stip-It actie tegen pesten werd gelanceerd in Vlaanderen. Stilaan worden mensen zich bewust van de impact die pesten kan hebben op de emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Dit geldt echter ook voor volwassenen, meer dan we soms beseffen. En of je nu op tv komt of niet, dat maakt hierin geen verschil."

Pesten

"Marjolein is gelukkig een sterke vrouw, zij kan deze reacties relativeren voor wat ze zijn - de oprispingen van enkelen - en zij zal hier sterker uitkomen. Maar laat ons dit moment aanwenden om even te reflecteren over onze woorden en hun impact. Want hoe kunnen we pesten bij kinderen stoppen als we als volwassenen zelf geen haar beter zijn? Daarom zou ik met aandrang aan iedereen willen vragen: kijk gerust, lach, deel met vrienden, becommentarieer, zeg zelfs gemene dingen over mensen die je op tv ziet - maar spring voorzichtig om met de woorden die je de wijde wereld in gooit. Want deze woorden bereiken onvermijdelijk de mensen over wie ze gaan, en hun familie, en hun vrienden. En ze kunnen verdomd veel pijn doen", besluit Aljosja.