Alexander, de dove man achter Lola McQueen uit ‘Belgium's Got Talent’: “Dragqueen zijn is héél dure grap” Redactie

11 oktober 2019

08u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Hij/zij was een laaiend succesnummer in de recente aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’! We hebben het over dragqueen Lola McQueen (31), echte naam Alexander Decrans. Weekblad TV Familie praat met deze Antwerpse jongeman, die ondanks z’n doofheid perfect kan communiceren.

Wat ging er door je heen toen je van de jury en het publiek een staande ovatie kreeg?

Goh, dat was zalig natuurlijk!

Daarbovenop kreeg je ook nog eens de golden buzzer van Stan Van Samang.

Ja, geweldig! Al geeft dat ook wel extra druk om volgende keer nóg beter te presteren.

Hoe ben je eigenlijk in het dragqueen-circuit beland?

Ik kreeg de kans om in de Antwerpse gay bar Que Pasa mijn eerste stapjes te zetten, waarvoor ik heel dankbaar ben. En sinds drie jaar doe ik dit op professionele basis. Ik heb als Lola McQueen al enkele prijzen gewonnen. Ook een internationale wedstrijd voor dove dragqueens.

Aangezien jij doof bent, moet jij playbacken en dansen, afgaand op de vibraties van de muziek. Niet simpel.

Het is inderdaad niet evident, soms begin ik net dat tikkeltje te laat. Maar ik kan dat dan direct inhalen. Ik kies vooral muziek aan de hand van de vibraties; maar de inhoud is even belangrijk… Daarom dat ik liefst ballades breng. Die wissel ik af met up-temponummers. Al zijn die voor mij iets moeilijker, maar dan werk ik nóg harder, tot het perfect is.

Is optreden als dragqueen jouw hoofdjob?

Nee. Dragqueen zijn is een dure grap, hé. Die pruiken, jurken, juwelen... Voor mijn dagelijkse job heb ik de droom van mijn partner gevolgd. Hij nam drie jaar geleden de Antwerpse Red & Blue/ Cargo Club (een discotheek, nvdr) over, en ik ondersteun hem. Wanneer we open zijn en ik heb geen boeking, sta ik meestal aan de wc’s. ’t Klinkt misschien raar, maar voor mij is dat perfect om sociaal te kunnen zijn.

Je bent doof geboren. Toch zie je dat niet als een beperking, maar als een verrijking. Hoe bedoel je dat?

Mijn ouders en zus zijn doof of slechthorend en aan mama’s kant zijn ze bijna allemaal doof. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik tweetalig ben: ik communiceer vlot in Vlaamse Gebarentaal, maar ook in gesproken taal. Het voordeel is dat dove mensen elkaar graag opzoeken. Dus heb ik met m’n ouders heel Vlaanderen gezien. En ook een stuk van Europa, want ik ging vaak mee naar voetbaltoernooien voor doven en slechthorenden.

Heb jij je ooit niet-geaccepteerd gevoeld?

Ik heb pesterijen meegemaakt, ja. Ik was soms enorm ongelukkig. Maar die negatieve ervaringen hebben mij sterk gemaakt.

Vóel jij je eigenlijk vrouw?

Ik ben een man, en ik wil helemaal geen vrouw worden. Lola is voor mij een soort van levende kunst.

Jij valt op mannen, hé?

Ik ben vrij laat uit de kast gekomen: op mijn 18de. Tja, ik kende geen andere homo’s, in de dovengemeenschap was ik één van de eersten. Ik was bang om vrienden te verliezen, maar da’s gelukkig niet gebeurd... En nu doe ik dus mee aan ‘Belgium’s Got Talent’. Héél spannend en leuk! En ik leer daar veel toffe mensen kennen.