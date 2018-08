Alex is helemaal klaar met Rosanna: "Moet deze mongool nog op tv komen?" DBJ

03 augustus 2018

12u21

Bron: Instagram 2 TV Alex Maas, de spierbundel die er tot twee keer toe in slaagde om de Nederlandse Rosanna in zijn bed te krijgen op 'Temptation Island' en 'Tempation VIPS', lijkt helemaal klaar met zijn flirt. Hij vraagt zijn volgers op Instagram of 'deze mongool' nog op televisie moet komen.

Alex Maas slaagde er vorig jaar in om de Nederlandse Rosanna te verleiden op 'Temptation Island'. De Nederlandse blondine dook in bed met de kleerkast als vergeldingsactie, omdat haar vriend Niels aan de andere kant van het eiland hetzelfde had gedaan met een verleidster. Ondanks dat serieuze dipje overleefde de relatie van Niels en Rosanna dit bedrog. De twee waren zelfs zo zeker van hun band dat ze dit jaar opnieuw deelnamen aan het Nederlandse 'Temptation Island VIPS'.

"Ik wil bewijzen dat ik het wel kan", zei Niels daar vooraf nog over. Drie keer raden wie daar opdook in het resort van de vrouwen. Juist ja, Alex. Omdat Niels ook deze keer zijn oogje had laten vallen op een wulpse blondine, zinde Rosanna opnieuw op wraak. Het duurde dus niet lang of Alex en Rosanna deelden opnieuw de lakens.

Toch lijkt de romance tussen de twee helemaal over te zijn. Rosanna kwam in de Nederlandse talkshow 'Temptation Talk' vertellen over haar deelname en verklapte dat Alex en een andere 'Ex-Temptationverleidster', Zwanetta, het bed deelden. Alex was toen helemaal klaar met zijn ex-bedpartner en vroeg aan zijn volgers of ze vinden dat Rosanna nog op televisie moet komen. "Deze mongool nooit nog op tv?", vraagt hij zich af. To be Continued...