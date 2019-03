Alex Callier waarschuwt zijn teamleden: “Ik was vroeger óók arrogant, maar ik schreef wel de ene hit na de andere”



Redactie

22 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Alex Callier (46) is opgetogen dat hij ook dit jaar weer enkele verborgen diamanten kon toevoegen aan zijn bijna complete ‘The Voice’-team. Maar hij is wel onverbiddelijk streng voor wie het laat hangen.

We spreken de Hooverphonic-bezieler in de VTM-studio’s. Hij heeft zijn eigen theezakjes meegebracht, zo blijkt. ‘Maar niet mijn eigen theepot, zo’n snob ben ik nog niet’, lacht Alex. ‘Ik moet in een vorig leven een ongelooflijk goede mens geweest zijn. Ik ben gereïncarneerd in een muzikant die veel succes heeft, en die dan ook nog eens als theefanaat in zijn hometown Sint-Niklaas één van de beste theewinkels ter wereld ter beschikking heeft. De Chinese uitbater is intussen een vriend. Hij is zowat mijn theegoeroe.’

Jouw liefde voor die drank gaat precies ver.

Op mijn oude dag zou ik graag een theewinkel openen in Gent of zo. ‘Op de thee bij Alex Callier’, dat rijmt nog ook. (lachje)

Hopelijk kan je blijven lachen als volgende week de knock-outs beginnen in ‘The Voice’.

Ik heb er vertrouwen in. Ik heb een heel tof team. Dit is al mijn vierde seizoen als coach, en elk jaar denk ik dat het vet nu wel van de soep zal zijn. En toch heb ik weer een paar verborgen diamanten ontdekt.

Vorig jaar schoot je met Luka, inmiddels de vaste zangeres van je groep Hooverphonic, de hoofdvogel af. Dit jaar ging het moeilijker, hé.

Ik heb een wankele start gehad, ja. Het kwam wat moeizaam op gang voor mij, de anderen zaten al te gniffelen. Maar dan dacht ik: ‘Ik heb mijn zangeres toch al.’ (lacht) Dat ze maar uitkijken.

Misschien kozen kandidaten minder snel voor jou omdat de plaats in Hooverphonic toch al bezet was.

Dat kan zijn. Maar ik heb de indruk dat er vorig jaar meer alternatieve mensen meededen die meer naar mij neigden, de lichting van dit jaar is wat commerciëler. Maar toch, er is weer veel talent. Het blijft boeiend, en daardoor ben ik altijd zenuwachtig als ik in die stoel zit. Als ik moet optreden in de Lotto Arena ben ik geen seconde zenuwachtig, maar bij ‘The Voice’ voel ik plaatsvervangende stress als ik hoor hoe sommige kandidaten echt naar adem happen vlak voor ze beginnen te zingen.

Echt? Jij hebt nochtans het imago van een koele kikker.

Terwijl ik net een heel empathische mens ben. Ik leef echt wel mee met die kandidaten, hoor.

Ben je dan milder geworden in de loop der jaren?

Dat niet, ik vind mezelf nog altijd streng. Maar als ik geen reden heb om me kwaad te maken, doe ik dat ook niet. Ik ben geen acteur, als iets me niet aanstaat, kan ik dat niet wegsteken. Aan de andere kant kan ik ook intens blij zijn als ik een goede kandidaat opmerk. Zo zit ik in elkaar, ik ben een gevoelsmens.

Soms draai je je om, en trek je een raar gezicht.

Ja, dan denk ik een seconde: ‘Oei, wat heb ik gedaan!’ Maar ja, sommige kandidaten kunnen wel wat extra styling gebruiken. Maar dat is dan ook weer een uitdaging. Als je ziet hoe Natalia auditie deed in haar bouwvakkershemdje in ‘Idool’ destijds… Evolutie is mogelijk. (lacht)

Je bent naar eigen zeggen dus wel empathisch. Maar de gemakkelijkste coach kunnen we jou nu ook weer niet noemen, hé.

Misschien niet, maar ik ben wel redelijk. Als ik zie dat je je best doet en je smijt, dan is het oké. Ik kan er gewoon niet tegen als mensen hun talent vergooien door nonchalant en arrogant te zijn. Je mág arrogant zijn, hé. Maar dan moet je ook presteren op de momenten dat het ertoe doet. Ik was op mijn achtentwintigste óók arrogant, maar ik schreef toen wel een hit, en nog één, en nog één.

Dat verwaande kantje heb jij bij jezelf weggevijld.

Ik heb meer balans gevonden, ja, waardoor ik nu ook een goede coach kan zijn. Ik heb meer levenservaring en kan dus beter relativeren dan vroeger. Toen werd ik wóest als ik slechte kritiek las. Nu kan ik dat beter plaatsen. In tegenstelling tot mijn vrouw, die kan zich daar nog altijd over opwinden.

Het gaat nochtans goed met Hooverphonic.

Absoluut. Luka is een geweldige zangeres, ze heeft op een jaar heel veel bijgeleerd. Ik moet er haar alleen af en toe nog op wijzen dat ze niet mag vergeten te genieten. We hopen dat ze in juni haar diploma haalt, dan kan ze voluit gaan. Dit jaar gaan we nog heel veel spelen. Er komt een tournee in de Balkan aan, in het najaar gaan we optreden in China en Japan. We proberen wel te vermijden te lang aan een stuk van huis weg te zijn. Ik heb dan wel geen kinderen, maar ik ben heel graag bij mijn vrouw. (lacht)

Het worden na ‘The Voice’ dus nog drukke maanden voor jou.

Ja, ik ben ook bezig aan een EP (een mini-album, nvdr) met Josephine, die in mijn team zat vorig jaar. Franstalig, heel sixties, een beetje France Gall. En ik werk ook aan een ­elektronische soloplaat die hopelijk dit najaar klaar is.